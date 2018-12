Primul tren-spital din lume a tratat peste 1.000 de persoane în două zile

„Lifeline Express”, serviciul de asistenţă medicală din interiorul unui tren, a fost creat la o iniţiativă încă din 1991 a fundaţiei „Impact India”, a Căilor Ferate Indiene şi a Ministerului Sănătăţii.

Peste 1.000 de pacienţi din cartiere rurale au fost trataţi pe Lifeline Express, primul tren de spitalizare din lume, după ce acesta a pornit pe o nouă rută, potrivit The Indian Express.Ideea unui tren de spitalizare ar fi fost lansată încă din 1991, la o iniţiativă comună a unei fundaţii, a Căilor Ferate Indiene şi a Ministerului Sănătăţii.Directorul spitalului pe şine, Anil Premesagar, a declarat că spitalul a primit un răspuns bun în rîndul populaţiei locale şi că după două zile au fost primiţi la consultaţii peste o mie de pacienţi.„Am primit 400 de pacienţi în prima zi. Acum este ora 4 şi am primit deja 600 de pacienţi. Ideea din spatele trenului este de a oferi tratamente chirurgicale şi diagnostice medicale persoanelor cu dizabilităţi şi de a ajunge în zonele rurale inaccesibile care nu au servicii medicale”, a precizat Anil, citat de The Indian Express.Printre cei care au primit tratamente pe tren, au fost şi 77 de pacienţi cu cataractă, care vor fi supuşi unei intervenţii chirurgicale săptămîna aceasta.

„Oferim intervenţii chirurgicale pentru ochi şi urechi, chirurgie plastică, chirurgie ortopedică şi tratament pentru cancer oral, mamar şi de col uterin”, a adăugat directorul.