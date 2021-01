Primul mesaj pe Twitter al lui Joe Biden, ca președinte al SUA

Primul mesaj scris de Joe Biden după ce Twitter i-a transferat contul @POTUS este unul prin care dă asigurări că se apucă de muncă.

„Nu este timp de pierdut atunci cînd vine vorba de abordarea crizelor cu care ne confruntăm. De aceea, astăzi (miercuri – n.r.) mă îndrept spre Biroul Oval pentru a mă apuca de muncă, oferind acțiuni îndrăznețe și ajutor imediat pentru familiile amenicane”, scrie Biden pe contul de Twitter.

Joseph Biden a depus, miercuri, jurămîntul de învestire în funcţia de preşedinte al Statelor Unite, împreună cu vicepreşedintele Kamala Harris.

Joseph Biden, în vîrstă de 78 de ani, membru al Partidului Democrat, devine astfel al 46-lea preşedinte al Statelor Unite.

