Primele imagini din interiorul Catedralei Notre-Dame (FOTO)

Un incendiu puternic a izbucnit luni seară la Catedrala Notre-Dame din Paris. Au apărut primele imagini din interiorul catedralei afectată puternic. Marți dimineața, pompierii capitalei franceze au declarat că incendiul este sub control.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, citată de o jurnalistă de la Le Monde, spune că există o gaură uriașă la nivelul boltei, în dreptul locului unde a fost turla care a căzut și care s-a prăbușit peste naos, dar altarul și crucea lui sînt întregi.„E mai puțin teribil decît m-am temut”, a declarat Anne Hidalgo, potrivit Digi24. Incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris este „sub control”, au anunţat, marți dimineaţă, pompierii capitalei franceze după mai multe ore de lupte cu flăcările, relatează AFP.„Focul este complet sub control. A fost stins parţial, mai rămîn cîteva focare reziduale de stins”, a explicat pentru AFP locotenent-colonelul Gabriel Plus, purtător de cuvînt al pompierilor din Paris, potrivit Agerpres.Flăcări imense au cuprins monumentul istoric, iar clădirea a fost distrusă. Nici o persoană nu a fost rănită, însă dezastrul a șocat întreaga lume: simbolul Parisului și chiar al Europei a fost ruinat.Dezastrul are loc într-un moment de mare însemnătate pentru catolici care celebrează duminică Paștele.