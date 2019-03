Poroșenko vrea să întoarcă Crimeeea, în Serbia poporul s-a răsculat, iar în SUA un senator pregătit de prezidențiale

Poroșenko promite să întoarcă peninsula Crimeea Ucrainei

Serbia: Manifestaţie împotriva lui Vucic

Senatoarea Kirsten Gillibrand şi-a lansat formal campania pentru alegerile prezidenţiale din SUA

Atac terorist în Marea Britanie

Petro Poroșenko, președintele de la Kiev care pretinde la un nou mandat, a declarat că așteaptă un progres în chestiunea întoarcerii Crimeii anexate de Rusia și lansarea unei misiuni ONU în Donbas, după alegerile prezidențiale din 31 martie. Poroșenko a făcut declarația într-un interviu pentru postul de televiziune Ucraina, citat de serviciul său de presă. „Nu vom accepta nicio înțelegere ascunsă. Și Crimeea va fi întoarsă Ucrainei”, a spus Poroșenko. Potrivit lui, președintele rus Vladimir Putin ar spera să fie ales un alt candidat, decât Poroșenko, și care îi va face „cadou” Crimeea. „Nu vor reuși. Vom elibera Crimeea”, a spus liderul de la Kiev, adăugând că Ucraina devine mai puternică militar și economic. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, favoritul campaniei electorale este actorul de comedie Vladimir Zelenski. Poziția a doua este disputată între președintele Petro Poroșenko și fostul premier Iulia Timoșenko.Mii de manifestanţi s-au adunat duminică la Belgrad în faţa preşedinţiei sârbe pentru a protesta împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic, pe care-l acuză de autoritarism şi de subordonare a presei, în timp ce acesta la rândul său acuză protestatarii de exces de violenţă după ce unii pătruns cu forţa sâmbătă seara în sediul televiziunii publice RTS, relatează agenţiile AFP şi EFE.Conform agenţiei EFE, sediul preşedinţiei, unde Vucic a susţinut o conferinţă de presă, ar fi fost încercuit de manifestanţi şi au avut loc unele altercaţii între grupuri de manifestanţi şi forţele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene.Demonstranţii au strigat lozinci precum ''Vucic, hoţule !'', ''acesta este sfârşitul tău'' sau ''arestaţi-l pe Vucic''.Senatoarea americană Kirsten Gillibrand şi-a lansat în mod formal campania prezidenţială, anunţând că săptămâna viitoare urmează să susţină, la New York, primul discurs major, relatează site-ul agenţiei Reuters.Gillibrand s-a alăturat mai multor democraţi care se luptă pentru a fi nominalizaţi drept candidaţi în alegerile prezidenţiale care vor avea loc în 2020."Avem nevoie de un lider care să ia decizii mari, îndrăzneţe şi curajoase. Cineva căruia nu îi este frică de progres. Din acest motiv voi candida pentru preşedinţie şi am nevoie de susţinerea voastră", a declarat aceasta într-o înegistrare video, publicată duminică.Kirsten Gillibrand va susţine primul discurs pe 24 martie, în faţa Hotelului Trump International de la New York.Brigada antiteroristă britanică a anunțat duminică faptul că investighează un atac, care a fost declarat drept ”incident terorist”.Potrivit Euronews , oficialii antiteroriști britanici au precizat că este vorba despre cazul unui tânăr de 19 ani care a fost înjunghiat în zona Stanwell de la periferia Londrei.Potrivit primelor informații, în timpul acestui incident un bărbat înarmat cu o bâtă și un cuțit ar fi strigat comentarii rasiste.Duminică noaptea, un bărbat de 50 de ani a fost arestgat, iar tânărul de 19 este acum în afara oricprui pericol, însă a rămas în spital.”Sînt semnele distinctive ale unui incident terorist, inspirate de extrema dreaptă, drept pentru care a fost declarat drept un incident terorist.” - a precizat Neil Basu, un oficial al brigăzii britanice antiteroriste.