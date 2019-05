Pietonii care trec strada cu ochii în telefon vor fi amendaţi

Numărul pietonilor accidentaţi pentru că se uită în telefon în timp ce traversează strada a crescut foarte mult.

Pentru a preveni accidentările, oraşul american New York ar putea adopta un proiect de lege care prevede amenzi foarte mari pentru cei care sînt atenţi la telefon în timp ce traversează .În New York, persoanele care traversează strada în timp ce scriu un mesaj sau navighează pe internet, ar putea să plătească o amendă între 25 şi 50 de dolari dacă se află la prima abatere. Amenda poate ajunge pînă la 250 de dolari dacă au mai fost sancţionate în trecut pentru o faptă asemănătoare, informează Business Insider.Proiectul de lege a fost înaintat de senatorul John Liu spre a fi aprobatul de Senatul statului New York.„Din păcate, este nevoie de o lege şi de amenzi pentru a-i face pe oameni să se gîndească la ceea ce fac”, spune senatorul Liu.Conform proiectului, vor fi amendaţi cei care folosesc telefonul pentru a se uita la poze, pentru a naviga, pentru a citi şi scrie mailuri, sau pentru a trimite mesaje, în timp ce traversează strada.Amenzile nu se vor da dacă pietonii vorbesc la telefon. Anumite categorii, cum ar fi poliţiştii, pompierii şi doctorii, sînt exceptate de la plata amenzii. Conform statisticilor, în New York, au loc anual în jur de 300 de accidente mortale în care sînt implicaţi pietoni. Totuşi, nu s-a făcut încă o statistică exactă care să spună cîţi dintre pietonii care au fost accidentaţi au folosit telefonul în timp ce traversau strada.Senatorul John Liu susţine că această lege va reduce semnificativ numărul de accidente care au loc pe trecerile de pietoni.În prezent, o lege asemănătoare există în oraşul chinez Wenzhou. La începutul anului, BBC a relatat cazul unei femei care a primit o amendă de 10 yuani (1,4 dolari) pentru că a folosit telefonul mobil în timp ce traversa strada.Fenomenul persoanelor care nu-şi pot ridica privirea din telefon a fost numit „smartphone zombies” de specialişti. Acesta a căpătat o amploare atît de mare încît în anumite oraşe din lume au fost introduse benzi speciale pentru pietonii care nu-şi pot ridica privirea din ecran. De exemplu, în Coreea de Sud a fost instalat un sistem cu lumini intermitente şi raze laser astfel încît aceste semnale luminoase să-i atenţioneze pe pietoni să mărească atenţia şi să privească în jur.