Părinții elevilor din România resping vaccinarea obligatorie a elevilor înainte de începerea școlii

Părinții și-au arătat nemulțumirea față de sugestia de obligativitate a vaccinului antigripal pentru copii, în contextul începerii școlii.

Societatea Națională de Medicina Familiei a emis un comunicat în care a subliniat necesitatea imunizării elevilor înainte de 8 februarie, pe motiv că, astfel, s-ar reduce dubla infectare cu gripă și Covid.

Pe principiul am rămas pe stoc cu 1,2 milioane de doze de vaccin antigripal- ce facem cu el, autoritățile au activat organizațiile profesionale ale medicilor pentru a impune vaccinarea organizată a copiilor. Apelul Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), deși a vrut să pară independent și obiectiv, are cîteva nereguli. În primul rînd, de la începutul sezonului rece, în România s-au înregistrat doar 26 de cazuri de gripă la nivel național și niciun caz de infectare simultană cu gripă și Covid. În al doilea rînd, îndemnul medicilor de familie de a administra vaccinul tuturor elevilor naște suspiciuni pentru că la sfîrșitul lunii ianuarie imunizarea antigripală este tardivă. Iar în al treilea rînd, legătura dintre cele 1,2 milioane de doze de vaccin antigripal rămase pe stoc la Ministerul Sănătății și forțarea imunizării elevilor este mai mult decît evidentă, scrie ortodoxinfo.ro.

”Imunizarea antigripală rămîne chiar şi în această perioadă extrem de importantă pentru a reduce riscul unei duble infectări (cu virus gripal şi SARS CoV-2) şi pentru a evita posibile complicaţii determinate de virusul gripal în rîndul copiilor şi al comunităţii. SNMF încurajează vaccinarea antigripală a copiilor şi adolescenţilor avînd in vedere că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă. Vaccinurile împotriva Covid-19 aprobate pînă la acest moment la nivel european nu se adresează copiilor sub vîrsta de 16 ani. Astfel, aceştia reprezintă o categorie vulnerabilă, o categorie de risc, fiind expuşi la pericolul de infectare cu două virusuri diferite – cel gripal şi SARS CoV-2, a declarat dr. Dina Mergeani, preşedintele Societății Naționale de Medicina Familiei.

Elevii, ”răspîndaci” de gripă

Deși pînă la această oră în România nu s-a înregistrat niciun deces cauzat de gripă, Societatea Naţională de Medicina Familiei arată că, prin imunizarea copiilor se va reduce substanțial riscul de deces. ”În contextul în care, cel puţin pentru moment, copiii nu vor fi vaccinaţi împotriva Covid-19 şi avînd în vedere că ei sînt principalii vectori de transmitere a virusului gripal, vaccinarea antigripală a acestora reprezintă o modalitate prin care îi putem proteja de o posibilă infectare cu ambele virusuri. Prin vaccinarea acestora putem reduce substanţial riscul de îmbolnăvire şi de apariţie a complicaţiilor cauzate de virusul gripal, complicaţii care pot necesita spitalizare şi care, uneori, duc chiar la deces. În timp ce protejăm copiii, reducem semnificativ şi transmiterea virusului gripal în comunitate”, a afirmat dr. Gindrovel Dumitra, Coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF.

Părinții nici nu vor să audă de obligativitate

Ideea vaccinării antigripale obligatorii a stîrnit un val de furie în rîndul părinților, care au reacționat extrem de dur împotriva medicilor de familie. Pe de altă parte, conducerea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți a condamnat ferm orice încercare de a impune imunizarea antigripală sau de orice fel. ”Nu vrem să ajungem la obligativitate, aici este marea problemă, indiferent că vorbim de vaccinarea profesorilor, de testarea în masă a elevilor sau de imunizarea antigripală a copiilor. Chiar dacă vorbim de un context pandemic și chiar dacă există riscul să stăm încă un an de zile închiși în case, este dreptul fiecărei persoane să poată decide. Cu cît presezi mai mult omul, cu atît alterezi acest dialog. Noi am propus să facem testare în masă a copiilor și a profesorilor la interval de două săptîmîni. Trebuie să avem răbdare și cu cei care nu vor să se vaccineze, pentru că nu poți să-i obligi, ce le faci? Îi arestezi? Nu-i lași să intre în școală? În plus, să vaccinezi antigripal la această oră este mult prea tîrziu”, ne-a declarat Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.