Orașele cu cel mai periculos smog

O ședere săptămînală la Beijing sau New Delhi poate provoca probleme grave de sănătate. Aerul din aceste orașe este atît de poluat încît este periculos chiar și pentru tineri și oamenii sănătoși.

Un grup de oameni de știință au realizat un studiu special al stării atmosferei în cele mai mari megalopolisuri ale lumii.Cele mai mari niveluri de particule solide (100 micrograme pe metru cub) au fost observate preponderent în orașele din Asia de Est și de Sud: Xi'an (China), Ahmedabad și New Delhi (India), Rawalpindi (Pakistan), relatează Journal of Travel Medicine.În unele orașe, cum ar fi Shanghai și Beijing în China și Milano în Italia, poluarea grea apărea numai în anumite luni ale anului.În orașele moderat poluate, numărul de particule a variat de la 35 pînă la 100 pe metru cub (cu o rată maximă admisibilă de 12).Această categorie include oraşele Praga (Republica Cehă), Copenhaga (Danemarca), Reykjavik (Islanda), Londra (Anglia), Oslo (Norvegia), San Sebastian (Spania), Stockholm (Suedia) și Geneva (Elveția).Se remarcă faptul că New York se poate lăuda cu o ecologie relativ bună, parțial datorită standardelor stricte și, parţial, datorită localizării sale geografice.Oamenii de știință au efectuat un experiment care a implicat 34 de persoane cu vîrste de la 18 pînă la 29 de ani, dintre care nici una nu a avut probleme de sănătate.S-a dovedit că după o vizită în orașe cu o situaţie relativ bună, funcțiile plămînilor lor s-au deteriorat cu 6%, după poluarea megalopolizată cu 20%. În plus, acestea din urmă au prezentat simptome respiratorii negative, cum ar fi tusea și respirație mai anevoioasă.Treptat, sănătatea participanților la studiu a revenit la normal. Dar, după cum au remarcat autorii, situația locuitorilor locali care sînt nevoiţi să inhaleze aerul periculos pe tot parcursul anului, provoacă îngrijorări serioase.Un alt studiu realizat de cercetători germani a arătat că smogul a ajuns să răpească mai multe vieți decît fumatul – 8,8 milioane în fiecare an.