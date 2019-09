Ochii unei vedete de pe Instagram îți joacă feste (FOTO) În lume 13 septembrie 2019, 19:30

Indiferent cît de vaste sînt cunoștințele tale de Photoshop, de multe ori, este imposibil să-ți dai seama dacă o fotografie a unei vedete este prelucrată sau nu.

Are 128.000 de urmăritori pe Instagram și cei mai mulți o consideră un influencer. În același timp, fotografiile online cu Maria Oz au devenit virale din cauza unui detaliu vizual fascinant. Nimeni nu este sigur dacă fața ei care apare în fiecare colț al internetului este autentică sau a suferit modificări vizavi de dimensiunea ochilor. Nu ajută nici faptul că vedeta se promovează ca fiind artist vizual, un detaliu care trădează abilități avansate de Photoshop.

Maria Oz este din Ucraina și are niște ochi neobișnuit de mari. Mulți dintre urmăritorii ei sînt convinși că are cei mai mari ochi din lume. Dintr-un punct de vedere, fața ei pare desprinsă din animațiile manga. În toate pozele de pe profilul ei, ochii par, într-adevăr, foarte mari. Există însă unele cadre care ridică întrebări serioase despre naturalețea dimensiunii lor.

Nu vom afla niciodată adevărul, decît dacă cineva o va întîlni în afara contextului virtual și al rețelelor sociale. Pînă atunci însă, este important de reținut că tînăra are totuși un trecut de manechin și fotomodel. Gîtul lung și ochii mari au facilitat probabil obținerea unor contracte din acel spectru de activitate.

Într-un interviu acordat publicației ucrainiene Beauty Hub, Maria Oz a povestit că a început să posteze în 2016, după ce și-a scos apendicita. Era plictisită după operație, așa că a început să gătească. Pentru că nu avea însă voie să mănînce foarte mult în acea perioadă, s-a reorientat pînă la urmă către producții foto și video. Între timp, calitatea conținutului care a ajuns online s-a îmbunătățit, iar acum este o vedetă în toată regula.