Obama: Dacă țările ar fi conduse de femei, am vedea o îmbunătățire peste tot

Fostul președinte american Barack Obama spune că femeile sînt lideri mai buni decît bărbații, iar dacă fiecare țară din lume ar fi condusă de o femeie ar exista o îmbunătățire generală a nivelului de trai, scrie ziare.com.

Aflat în Singapore, el a spus că femeile nu sînt perfecte, dar sînt „indiscutabil mai bune” decît bărbații.Obama a precizat că majoritatea problemelor din lume provin de la „oameni bătrîni, în mare parte bărbați, care se agață de putere”.De asemenea, fostul locatar al Casei Albe a vorbit și despre polarizarea politica și utilizarea mijloacelor de socializare pentru a răspîndi știri false.„(…) femeilor, vreau să știți că nu sînteți perfecte, dar ce pot să spun e că indiscutabil sînteți mai bune decît noi (bărbații)„, a afirmat Barack Obama la un eveniment privat in Singapore.„sînt absolut încrezător că, dacă timp de doi ani fiecare țară de pe Pămînt ar fi condusă de femei, am vedea cu toții o îmbunătățire semnificativă peste tot… mai ales privind nivelul de trai„, a completat acesta.Întrebat dacă ia in considerare să dețină din nou o funcție puternică, Obama a răspuns că el crede în liderii care știu să facă un pas înapoi, atunci cînd le vine vremea.„Dacă analizezi lumea și problemele din lume, o să observi că de obicei sînt oameni bătrîni, de obicei bărbați în vîrstă, care nu renunță (la putere). Este important pentru liderii politici să încerce să își amintească că sînt acolo să facă ceva, dar nu ești acolo pe viață, nu ești acolo ca să ai tu impresia că ești important și puternic„, a mai explicat fostul președinte.Obama a fost liderul SUA din 2009 pînă în 2017.