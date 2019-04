O tînără a ieșit la pensie la doar 28 de ani. Cum a reușit?

J.P. Livingston, o tînără de 28 de ani, a economisit două milioane de dolari, chiar dacă trăieşte în New York City.

Ea a avut un prim loc de muncă în domeniul finanţelor, iar pînă la sfîrşitul primului an cîştigul salarial a fost de 100.000 de dolari. Livingston a reuşit să economisească 70% din salariul său, iar din suma pe care a strîns-o, 40% i-a investit şi 60% i-a economist. Cînd a primit o majorare anuală, în loc să-şi majoreze limita de cheltuieli, a economisit diferenţa pentru pensionare.„Cînd m-am gîndit la pensionarea anticipată în timp ce lucram, eram foarte epuizată. Mi-am imaginat că aş vrea să stau pe canapea, să mănînc bomboane şi să dorm pînă tîrziu," a spus J.P. Livingston.Livingston a început să scrie un blog de personal-finance, „The Money Habit", deoarece subiectul a fost de interes pentru ea de ani de zile. În august 2016 a început sa scrie pe blog şi a acoperit tot, de la investiţii şi economisire, la planificarea pentru pensionarea anticipată. Astfel, în 2017, după ce a atras cîţiva cititori, a cercetat modul în care ceilalţi îşi valorificaseră blogurile.Comisioanele afiliate, în care ea face referire la un produs sau o afacere pe blog şi pentru care primeşte un procent din vînzare sau un comision de la acea companie în cazul în care un cititor face o achiziţie, a fost o oportunitate mare. Prin urmare, această strategie i-a adus un cîştig de 60.162 de dolari anul trecut.Aproape de sfîrşitul anului, Livingston a început să adauge anunţuri pe site, ceea ce i-a adus un cîştig lunar de 1.000 - 2.000 de dolari. Din cauza faptului că a început să folosească anunţuri spre sfîrşitul anului, cîştigurile suplimentare în 2017 au fost de 2.164 de dolari.„Mai devreme în acest an am avut un copil. Eram complet offline pentru trei luni, dar blogul a generat peste 14.000 de dolari în acel moment", a spus Livingston.