O țară din UE ar putea elimina taxele rutiere

Italia va lua, în curând, o decizie cu privire la renunțarea taxelor pe autostrăzi, o acțiune care va genera probabil tensiuni în relația cu compania Autostrade per l’Italia, care operează mai mult de jumătate din drumurile cu taxă, transmite Bloomberg.Premierul țării, Giuseppe Conte, a declarat că Guvernul va încheia o examinare a procesului de revocare, după prăbușirea podului Morandi, în regiunea Liguria din nord-vestul Italiei, în apropiere de oraşul de coastă Savona, transmite Știri.md cu referire la Digi24.ro.Un proiect de act normativ vrea să împiedice plata a miliarde de euro drept compensație pentru Autostrade per l’Italia, potrivit unui document analizat de Bloomberg.„Victimele accidentului de pe podul Morandi cer dreptate și rapoartele arată că nu au fost efectuate suficiente lucrări de întreținere”, a spus Conte, în cadrul unei conferințe de presă la Roma.O porțiune de pod pe autostrada A10, în apropierea orașului Genova, s-a prăbușit în urmă cu 16 luni. Autostrada este operată de Autostrade per l'Italia, divizie a companiei Atlantia, deținută de familia Benetton, care a încercat să pună capăt intențiilor Guvernului italian de a revizui contractele, deoarece afacerea era una profitabilă.Accidentul s-a soldat cu 43 de decese, stârnind nemulțumirea publicului și aprinzând un conflict între guvernul lui Conte și companiile care operează drumurile.În 22 decembrie, Autostrade per l’Italia, a transmis Guverului că este pregătită să renunțe la concesiunile pentru autostrăzi dacă o modificare legală provizorie se va confirma.Conte a mai prezentat obiectivele Guvernului pentru anul viitor, care includ o simplificare a birocrației în țară și scăderea impozitelor. El a mai susținut că economia Italiei va crește datorită unui "plan solid în ceea ce privește infrastructura" sudului Italiei.