O studentă a găsit accidental într-o imagine din satelit cinci insule noi În lume 31 august 2019, 00:30

O expediție rusească a descoperit cinci insule noi în zona artică, indicate anterior de o studentă în 2016, după ce schimbările climatice au topit ghețarii și au scos la iveală platformele ascunse sub gheață, scrie digi24.ro.

Insulele au fost prima dată observate de o studentă, Marina Migunova, în 2016, în timp ce studia imagini din satelit pentru un curs la o universitate navală, însă noile puncte geografice sunt adăugate pe hărți și alte documente de navigație doar după ce specialiștii le vizitează și fac măsurători topografice.

Cu mărimi cuprinse între 900 și 54.500 de metri pătrați, cele cinci insule de mici dimensiuni se află în largul arhipelagului Novaya Zemlya, care desparte Marea Barents de Marea Kara în oceanul Arctic, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

Cercetătorii au lăsat pe una dintre dintre insule un bilet legat de descoperire, un CD cu fotografiile lor și un fanion care comemorează 100 de ani de existență al flotei nordice.

În trecut, insulele erau ascunse sub ghețarul Nansen, care făcea parte din calota glaciară care acoperă mare parte dintr-o insulă din arhipelajul Novaya Zemlya.

Topirea ghețurilor cauzată de creșterea tempetaturilor aerului și oceanelor a scos la iveală teritorii necunoscute anterior.