O secţiune uriaşă a gheţii din Antarctica este pe cale să se desprindă În lume 10 aprilie 2019, 21:00

Glaciologii au venit cu dovezi conform cărora o secţiune mare a Brunt Ice Shelf din Antarctica, pe care se află Halley Research Station a British Antarctic Survey, este pe cale să se desprindă.

Aisbergul, care măsoară circa 1.500 de kilometri pătraţi (de peste 6 ori suprafaţa Bucureştiului), este aşteptat să se rupă de calota glaciară în următoarele luni.

Desprinderea a început acum mai mulţi ani şi acum se apropie de faza finală. În anticiparea desprinderii totale, staţia de cercetare, care în prezent nu are personal, a fost mutată într-o zonă mai sigură.

Conform cercetătorilor de la Northumbria University din Newcastle, Marea Britanie şi a colegilor de la compania austriacă ENVEO, procesul face parte din ciclul natural al calotei, iar evenimente similare au avut loc şi în trecut.

„Ce nu realizează mulţi este că acesta reprezintă un proces natural şi ceva care s-a tot întîmplat în trecut. Ştim că schimbarea climatică este o problemă serioasă care are impact în lume şi în particulat în Antarctica. Totuşi, nu există indicii din cercetarea noastră că acest eveniment are de-a face cu încălzirea globală”, a precizat Hilmar Gudmundsson de la Northumbria. „Am monitorizat mişcarea calotei de mai mulţi ani, iar modelele noastre indică faptul că desprinderea este aşteptată. De aceea în 2014 am recomandat ca Halley Research Station să fie mutată într-o zonă sigură”, a adăugat acesta.

Brunt Ice Shelf este o regiune mare de gheaţă cu o grosime de 150-250 m, din apă dulce care a căzut la început în interiorul regiunii. Calota se află peste Marea Weddell şi se îndepărtează de centrul Antarcticii.