O rochie emblematică purtată de prințesa Diana nu s-a cumpărat la licitație

O rochie de seară din catifea albastră purtată de prinţesa Diana cînd a dansat cu actorul John Travolta în timpul unui banchet oficial la Casa Albă organizat de preşedintele american Ronald Reagan în 1985 nu şi-a găsit un cumpărător la o licitaţie organizată luni la Londra, informează Press Association, scrie Noi.md cu referire la digi24.ro.

Sumele licitate pentru achiziţionarea rochiei - creaţie a designerului Victor Edelstein - nu au reuşit să atingă preţul de rezervă, stabilit la 200.000 de lire sterline, potrivit Agerpres.Specialiştii estimaseră că rochia s-ar putea vinde pentru o sumă cuprinsă între 250.000 şi 350.000 de lire sterline în cadrul licitaţiei ''Passion for Fashion'', organizate de casa Kerry Taylor Auctions în Londra.Rochia a fost vedeta unei licitaţii organizate în scopuri caritabile de prinţesa Diana în 1997, cînd s-a vîndut pentru 120.000 de lire sterline.Ţinuta a mai fost scoasă la licitaţie în 2013, cînd a fost cumpărată pentru suma de 240.000 de lire sterline de un achizitor anonim, care a spus că doreşte să-i facă o surpriză soţiei.La dineul din 1985, prinţesa de Wales, a făcut cîteva piruete pe ringul de dans de la Casa Albă pe un colaj din melodiile ''Grease'' şi ''Saturday Night Fever'' avîndu-l drept partener pe actorul John Travolta.Într-un interviu acordat săptămîna trecută Yahoo Entertainment, Travolta a povestit că a fost emoţionat în momentul în care Diana şi-a făcut apariţia pe ringul de dans, relatează Reuters."M-am gîndit că trebuie să-mi amintesc de zilele de şcoală cînd am învăţat dansuri de societate şi să demonstrez că pot să o conduc pe ringul de dans", a spus actorul."Nu am ştiut înainte să ajung acolo că trebuie să dansez cu ea... (Diana) n-am ştiut asta, apoi Nancy Reagan mi-a spus că acesta era planul şi că trebuia să fiu Făt-Frumos în acea seară".În cadrul licitaţiei au fost puse de asemenea în vînzare şi alte obiecte care i-au aparţinut prinţesei de Wales.O rochie de seară albastru-închis cu mîneci lungi creată de Katherine Cusack în 1986, estimată la o sumă cuprinsă între 20.000 şi 30.000 de lire sterline, s-a vîndut pentru 60.000 de lire sterline.