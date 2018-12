O parăse rară, pe cale de dispariţie, a fost găsită în Brazilia (VIDEO)

Informaţia este difuzată de Naked Science.

Potrivit oamenilor de știință, în lume au rămas doar cîțiva reprezentanți ai acestei specii de păsări. Motivul dispariţiei speciilor este reducerea habitatului lor natural – a pădurilor tropicale.

Anterior a fost publicată informaţia precum că cea mai bătrînă dintre păsările inelate din lume a depus un ou. Este vorba despre o femelă-albatros de 68 de ani.

A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2jpic.twitter.com/sgzUFDIP2H