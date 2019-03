O nouă problemă în Venezuela: Din robinete curge apă de culoare neagră (VIDEO)

Locuitorii din statul Carabobo, aflat în nordul Venezuelei, au deschis robinetele doar ca să constate că apa care curge are culoarea neagră, scrie digi24.ro.



Potrivit lui Leon Jurado, primarul municipalității San Diego din Carabo, apa neagră este rezultatul unei „erori umane” și nu ar avea legătură cu pana generală de curent.



„Am înțeles că în jurul orei 5 dimineața am început să primim sesizări că pompele de apă s-au oprit și că nu s-a mai efectuat curățarea apei. Țevile sunt curățate chiar acum, însă între timp apa va fi oprită”, a spus acesta.



Problema apei potabile i-a împins pe oameni la gesturi disperate. Într-un cartier din Caracas, localnicii s-au călcat în picioare pentru a umple bidoanele cu apă dintr-un canal, alții au mers la cascade pentru a se aproviziona cu apă.



Lipsa apei potabile a ridicat temeri legate de posibile răspândiri ale infecțiilor și apariția unor focare de boli, în condițiile în care oamenii nu mai au cum să își spele vasele, să facă curat sau să tragă apa la toaletă.

The water in San Diego, Carabobo is heavily contaminated with sewage water and industrial waste from the nearby Lago de Valencia#Venezuelapic.twitter.com/DwthM85kBW