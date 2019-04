O mamă a primit după 50 de ani pensia alimentară pentru fiica sa

La aproape 50 de ani după ce o hotărîre judecătorească l-a condamnat pe fostul ei soţ să participe financiar la educaţia fiicei sale, acum în vîrstă de 52 de ani, o femeie din California va primi în cele din urmă pensia alimentară mult aşteptată: 150.000 de dolari cu dobîndă.

Toni Anderson, în prezent în vîrstă de 74 de ani, s-a căsătorit cu Don Lenhert în 1966, însă cuplul s-a despărţit doi ani mai tîrziu, după ce s-a născut fetiţa lor.În cadrul procedurii de divorţ, un judecător i-a ordonat tatălui să contribuie financiar la educaţia copilului său, cu 210 dolari pe lună timp de 30 de luni, apoi cu 160 de dolari pe lună pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani.„Însă primul cec a fost fără acoperire, şi apoi el a plecat în Canada cu iubita lui şi a avut alţi doi copii. El a dispărut fără urmă”, a declarat Anderson pentru CNN.Designer de interior în Los Angeles, Toni Anderson a reuşit să-şi crească singură fiica şi să-i plătească universitatea. Însă, septuagenara afirmă că acum se descurcă greu cu banii din pensie şi este nevoită să închirieze o parte din casa pe care o are în Carlsbad, sudul Californiei, continuînd să lucreze cu jumătate de normă.Abia anul trecut, Toni Anderson şi-a dat seama că legea din California nu prevedea nicio perioadă de prescripţie pentru arieratele pensiei alimentare. Datorită internetului, ea a dat de urma fostului ei soţ, care acum trăieşte în Oregon (vest).„El mi-a datorat doar 160 de dolari pe lună, însă asta a fost acum 50 de ani. Astăzi este mult mai mult”, a spus Anderson pentru televiziunea locală KGTV. Cu o dobîndă de 10% pe an, suma depăşeşte 170.000 de dolari, însă a fost redusă la 150.000 de dolari în urma unei tranzacţii încheiate între părţi.„Cred că este un pic panicat”, a spus Anderson, întrebată despre reacţia fostului ei soţ. „Şi sînt foarte mulţumită pentru că am fost panicată în toţi aceşti ani. Acum e rîndul lui”, a mai spus femeia.