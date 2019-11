O bătrînă de 82 de ani a bătut măr un bărbat care i-a dat buzna în casă În lume 26 noiembrie 2019, 22:00

O femeie de 82 de ani a luat la bătaie un intrus de 28 de ani care spart casa bătrînei din Rochester, New York, scrie The Guardian.

„Sînt singură şi sînt bătrînă, dar ghici ce – sînt dură”, a declarat Willie Murphy, culturistă şi cu o condiţie fizică de invidiat la vîrsta sa, pentru postul local de ştiri WHAM. Aceasta a adăugat: „A ales casa greşită pe care să o spargă”.

Murphy a spus că tînărul i-a bătut la uşă, strigînd că-i este rău şi rugînd-o să-l lase să intre. Murphy a sunat la numărul unic de urgenţă, dar a refuzat să-l lase înăuntru pe bărbat. Ulterior, hoţul a dăîmat uşa.

Femeia a pus mîna pe cel mai apropiat lucru din preajmă, o masă cu picioare de metal „şi am sărit pe el”, a spus ea. „Ghici ce – masa s-a rupt”, a continuat.

Murphy a spus că a sărit pe intrus, i-a turnat şampon pe faţă şi l-a lovit cu o mătură. Ba chiar bătrîna a încercat să-l tîrască afară din casă, dar era prea greu.

„Îl lovesc, şi-l lovesc, şi-l lovesc cu mătura”, a spus femeia. Pînă cînd a ajuns poliţia şi serviciile de urgenţă „deja îmi făcusem numărul... cred că a fost bucuros că s-a urcat în ambulanţă”. Bătrîna a precizat că nu are de gînd să depună plîngere împotriva tînărului.