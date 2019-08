Numele de copii inspirate din serialul "Game of Thrones", tot mai populare

Peste 3.500 de fetiţe din Statele Unite, începînd cu anul 2011, au primit nume inspirate de Daenerys Targaryen, personajul creat de George R. R. Martin.

A Song of Ice and Fire, seria de cărţi creată de George R.R. Martin, şi serialul Game of Thrones, inspirat de către această serie şi produs de către HBO, reprezintă un moment de cotitură în televiziune şi pop culture. De fapt, universul creat de către Martin îl plasează pe picior de egalitate cu alt titan al fantasy-ul, J.R.R. Tolkien, creatorul seriei Lord of the Rings.

Trebuie să fiu cinstit şi să recunosc că succesul celor doi, al lui Martin în particular, deşi porneşte de la calitatea şi complexitatea muncii depuse, a primit o mare mînă de ajutor în ceea ce priveşte popularitatea din cauza ecranizării. Fapt puţin ironic deoarece seria A Song of Ice and Fire a fost gîndită inţial să fie o carte imposibil de ecranizat.

Succesul fantastic pe care serialul Game of Thrones l-a înregistrat se face resimţit şi în cele mai neaşteptate situaţii. Astfel, de la folosirea uzuală a unor replici din serial, pînă la folosirea numelor personajelor pentru botezarea nou-născuţilor. Science Alert notează că peste 3.500 de fetiţe au primit numele de „Daenerys” sau „Khaleesi”, din 2011 şi pînă în prezent. Mulţi dintre părinţi argumentîndu-şi opţiunea prin parcursul personajului omonim. Ei sînt de părere că acest nume sugerează putere şi că arată determinarea pe care ar vrea să o vadă în ficele lor.