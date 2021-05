Nuclear: AIEA prelungeşte până la 24 iunie acordul de inspecţie cu Iranul

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat luni că a prelungit pînă la 24 iunie acordul tehnic cu Iranul referitor la supravegherea programului nuclear al Teheranului, decizie ce oferă un răgaz marilor puteri ce negociază în prezent la Viena, relatează AFP.

'Activităţile de supraveghere şi de verificare vor continua în cadrul actual pentru încă o lună, pînă la 24 iunie', a declarat directorul agenţiei, Rafael Grossi, într-o conferinţă de presă la sediul din Viena.



Iranul a restrîns în februarie accesul inspectorilor la anumite situri nucleare, dar AIEA a găsit atunci 'o soluţie temporară' pentru a garanta un grad necesar de supraveghere.



Teheranul refuză, de asemenea, de la acea dată să furnizeze în timp real înregistrările camerelor de supraveghere şi ale altor instrumente la instalaţiile sale nucleare.



'Echipamentul continuă să fie sub supravegherea Agenţiei. Datele nu vor fi, aşadar, şterse. Este un aspect important', a precizat Grossi.



'Nu este ideal', a admis el, vorbind despre 'o măsură de urgenţă (...) un paliativ pentru a evita să navigăm complet în orb'.



Iranul s-a angajat să transmită toate informaţiile de îndată ce sancţiunile americane ar fi ridicate, unul din obiectivele negocierilor care au demarat la începutul lunii aprilie la Viena pentru salvarea acordului internaţional din 2015 cu privire la programul nuclear iranian.



Discuţiile vizează revenirea Statelor Unite în acord, după retragerea din 2018, şi anularea sancţiunilor reinstituite de acestea, în schimbul întoarcerii la respectarea strictă de către Teheran a obligaţiilor asumate.



Diplomaţii au, aşadar, o lună în plus pentru a depăşi divergenţele dintre Statele Unite şi Iran, care negociază indirect, prin intermediul europenilor.



Luni, Teheranul a declarat că eforturile de relansare a acordului nuclear depind de o 'decizie politică' a SUA, după ce acestea au exprimat îndoieli cu privire la voinţa iranienilor.



'Am făcut progrese importante şi credem în continuare că un acord este posibil', a declarat purtătorul de cuvînt al diplomaţiei iraniene, Said Khatibzadeh, într-o conferinţă de presă la Teheran.



Negocierile de la Viena 'pot cu uşurinţă să dea rezultate dacă o decizie politică este luată la Washington', a adăugat el, afirmînd că Iranul aşteaptă ca SUA 'să ia distanţă de retorica, atitudinea şi comportamentul' fostului preşedinte Donald Trump, care decretase o campanie de 'presiune maximală' contra Iranului.



Duminică, înainte ca o nouă rundă de discuţii să se deschidă în această săptămînă în capitala Austriei, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că Statele Unite nu au 'încă un răspuns' la întrebarea dacă 'Iranul (...) este pregătit să facă ceea ce este necesar pentru a se conforma din nou acordului'.



În ce le priveşte, SUA ştiu 'ce sancţiuni vor trebui ridicate dacă nu sînt compatibile cu acordul nuclear', a mai spus Blinken, lăsînd să se înţeleagă cu Washingtonul nu este pregătit să ridice toate sancţiunile reimpuse sau instituite de Trump, aşa cum cere Teheranul.