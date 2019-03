Noua Zeelandă a impus o interdicție asupra armelor de tip militar În lume 22 martie 2019, 02:00

Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anuntat joi ca armele semiautomate de tip militar si cele de asalt vor fi imediat interzise in Noua Zeelanda.

"Va anunt ca guvernul va adopta masuri imediate astazi pentru a restrictiona potentialul detinerii acestor arme si a incuraja proprietarii sa isi predea armele de foc", a declarat Ardern, arata DPA.



Componentele folosite in transformarea armelor in pusti semiautomate de tip militar vor fi de asemenea interzise, impreuna cu incarcatoarele de mare capacitate si a altor dispozitive ce permit rafale rapide.

Premierul neozeelandez a adaugat ca va fi stabilit un program de rascumparare a armelor de la populatie, pentru un cost estimat sa ajunga la 100-200 de milioane de dolari neozeelandezi, aproximativ 120 de milioane de euro, potrivit AFP.

A fost anuntata, de asemenea, o perioada de amnistie. Cei care nu isi vor preda armele dupa expirarea acesteia risca amenzi de pana la 4.000 de dolari neozeelandezi, adica 2.430 de euro, precum si 3 ani de inchisoare.

Premierul Ardern a exclus eventuale critici ale masurii anuntate, sustinand ca "marea majoritate a neozeelandezilor va sustine schimbarea. sînt incredibil de sigura".

"In scurt timp, toate armele semiautomate folosite in atacul terorist de vineri vor fi interzise in aceasta tara", a dat asigurari Jacinda Ardern.