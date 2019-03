Notele de la şcoală ale lui Trump au fost ascunse

O şcoală militară din New York frecventată de Donald Trump în adolescenţă i-a ascuns dosarele şcolare în 2011, după cereri insistente ale unor prieteni ai viitorului preşedinte al Statelor Unite de a le obţine, a relatat marţi Washington Post, citat miercuri de France Presse.

Aceste presiuni au intervenit cînd Trump i-a cerut preşedintelui de atunci Barack Obama să îşi publice rezultatele şcolare întrebîndu-se cum s-a putut integra într-o instituţie din Ivy League, un grup de opt universităţi de prestigiu din nord-estul Statelor Unite.Directorul „a intrat în panică după ce a fost abordat de foşti elevi influenţi şi bogaţi care erau prieteni ai lui Trump” şi i-au cerut ca rezultatele şcolare să rămînă secrete, potrivit lui Evan Jones, provizorul de atunci al New York Military Academy.Trump se mîndreşte frecvent cu faptul că a fost un student excelent. La rîndul său, directorul de atunci al acestei şcoli private, Jeffrey Coverdale, a declarat ziarului că a respins o cerere din partea membrilor consiliului de administraţie al instituţiei de a obţine dosarele şcolare ale lui Trump, pe care el le-a transferat.„Le-am mutat în altă parte în campus într-un loc de unde nu puteau ieşi. Este singura dată cînd am transferat dosarele unui fost student”, a mărturisit Coverdale.Trump a petrecut cinci ani la această şcoală începînd din toamna anului 1959. El a spus că părinţii săi credeau că are nevoie de disciplină.Săptămîna trecută, fostul avocat personal al lui Trump, Michael Cohen, a explicat în faţa unei comisii parlamentare că una dintre sarcinile sale a fost să ameninţe cu procese şcolile frecventate de preşedinte pentru ca ele să nu-i publice notele.