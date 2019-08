Norvegia spune că în Rusia a avut loc o nouă explozie nucleară

Explozia, care a ucis cinci oameni de stiinta rusi in timpul testarii unui motor de racheta la inceputul acestei luni a fost urmata de o a doua explozie doua ore mai tarziu, sursa probabila a unui varf de radiatii, a declarat vineri agentia de monitorizare geologica norvegiana, citata de Reuters, titreaza Agerpres.

A doua explozie, detectata doar de senzorii de analizare a semnalelor infrasonice si nu de monitoarele seismice care inregistreaza miscarile seismice, a fost probabil de la o racheta alimentata cu combustibil radioactiv, a precizat agentia Norsar.Agentia nucleara de stat a Rusiei, Rosatom, a declarat la 10 august ca accidentul a implicat “surse de izotop”, dar nu a oferit detalii suplimentare.Ministerul Apararii rus nu a raspuns imediat la o cerere de a comenta cand a fost contactat de Reuters vineri.Rosatom a recunoscut ca cinci dintre angajatii sai au fost ucisi in explozia din 8 august in apropierea Marii Albe, in extremul nord al Rusiei. A fost de asemenea anuntata moartea a doi militari.Au existat informatii contradictorii cu privire la consecintele accidentului. Ministerul Apararii rus a declarat initial ca nivelul de radiatii a ramas in parametri normali, in timp ce agentia de stat a spus ca nivelurile de radiatii au crescut.Autoritatea norvegiana pentru securitate nucleara DSA a declarat pe 15 august ca a gasit cantitati minime de iod radioactiv in apropierea granitei arctice a Norvegiei cu Rusia, desi nu a putut spune daca aceasta avea legatura cu incidentul din Rusia.Detectarea de catre Norsar a unei a doua explozii a fost anuntata pentru prima data de ziarul norvegian Aftenposten vineri.“Am inregistrat doua explozii, dintre care ultima a coincis in timp cu cresterea anuntata a radiatiilor”, a declarat pentru Reuters directorul executiv Norsar, Anne Stroemmen Lycke, adaugand ca aceasta pare sa provina din combustibilul rachetei.“Ambele explozii au fost inregistrate pe sistemul nostru de infrasunete. Prima a fost de asemenea inregistrata de seismologi”, a adaugat ea.