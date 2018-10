Niciun moldovean din cei 5.000 înscrişi pe listele a două secţii de votare din România nu a mers la vot

Niciunul dintre cei aproape 5.000 de oameni înscrişi pe listele a două secţii de votare de la Colegiul „Matei Basarab” din București nu s-au prezentat pînă în prezent la vot, toţi avînd domiciliul în acelaşi imobil. Potrivit reprezentanţilor secţiilor, oamenii sînt din Republica Moldova.

“Ieri (sîmbătă, n.r.) nu a venit nimeni, nici azi pînă la această oră. Toate raportările au fost zero. Chiar am primit două telefoane de la Call Center pentru că au crezut că am greşit ceva. Am confirmat că raportarea este corectă. Pe listă sînt cetăţeni care locuiesc la aceeaşi stradă şi la acelaşi imobil, adică la aceeaşi casă. Eu am litera de la K la Ş, ceilalţi de la A la K sînt la altă secţie de votare”, a spus, pentru MEDIAFAX, preşedinta secţiei de votare nr. 382, Ionica Anton.