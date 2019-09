Misterul din Marea Baltică. O staţie subacvatică germană a dispărut fără urmă În lume 7 septembrie 2019, 19:00

O staţie subacvatică de monitorizare utilizată pentru colectarea unor importante date ştiinţifice a dispărut fără urmă de sub apele Mării Baltice, lăsînd poliţiştii germani şi oamenii de ştiinţă fără vreo explicaţie cu privire la ce s-a întîmplat, relatează BBC.

Staţia subacvatică se afla pe fundul mării din decembrie 2016, avînd o valoare de 300,000 de euro şi o contribuţie importantă la monitorizarea stării ecosistemului din regiunea sud-vestică a Mării Baltice. Pe 21 august, însă, informaţiile trimise de staţie s-au oprit brusc, iar scafandrii trimişi să identifice problema au fost uimiţi cînd au mai găsit la faţa locului doar un cablu de transmisie rupt.

Aflată în nordul oraşul Kiel, într-o zonă în care accesul este interzis chiar şi pentru pescarii locali, staţia cîntărea mai mult de jumătate de tonă. Greutate acesteia îi determină pe specialiştii germani să excludă scenariile conform cărora construcţia ar fi fost distrusă de furtuni, curenţi maritimi puternici sau de vreun animal acvatic de mari dimensiuni.Cea mai plauzibilă ipoteză pare să fie cea a unui grup de indivizi implicaţi în dispariţia staţiei, dar poliţia germană nu are nicio pistă de investigaţie în acest moment.

”Prima dată am crezut că e o eroare de transmisie”, a declarat Hermann Bange, coordonatorul al proiectului de monitorizare, într-o declaraţie de presă a centrului de certare Geomar. ”Dar toate aparatele dispăruseră, scafandrii nu au mai găsit nimic. Cînd au ajuns pe fundul apei, acolo unde trebuia să fie staţia, tot ce au mai putut identifica a fost un cablu tăiat – era complet distrus”.

Acesta continuă prin a arăta că ”informaţiile obţinute de staţie aveau o deosebită valoare ştiinţifică”, făcînd un apel către oricine are informaţii despre ce s-a întîmplat pe 21 august să vină în ajutorul poliţiei. Misterul care înconjoară dispariţia din Marea Baltică aminteşte de un caz din 2016, cînd rămăşiţele mai multor nave scufundate din 1942 au dispărut complet de pe fundul Mării Java. Atunci, cea mai plauzibilă explicaţie a fost cea a unui furt, hoţii ducînd, cel mai probabil, rămăşiţele la un centru de colectare a fierului vechi.