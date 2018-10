Ministrul Culturii al Rusiei: tinerii sînt analfabeţi din punct de vedere istoric

Ministrul Culturii al FR, Vladimir Medinski, în timpul vizitei sale în Serbia, a declarat că în Rusia timp de 20 de ani a crescut o generație de oameni, care interpretează greșit istoria țării, în special, evenimentele celui de-Al Doilea Război Mondial.

Duminică seara, la deschiderea Tîrgului Internațional de Carte de la Belgrad, Medinski a prezentat cartea "Războiul. Mituri despre URSS din anii 1939-1945". Potrivit celor menţionate de autor, această carte a fost scrisă pentru cititorul rus și a fost publicată în anul 2009, către aniversareade70 de ani de la începutul celui de-AL Doilea Război Mondial.

"Am lucrat în cadrul Comisiei guvernamentale privind istoria celui de-Al Doilea Război Mondial și am călătorit foarte mult prin țară, am discutat cu tineri, studenți și am văzut că în Rusia timp de 20 de ani a crescut o generație de oameni, care interpretează absolut greșit istoria propriei țări.

Ei fie nu știu nimic, fie minţile lor sînt pline de tot felul de prostii -a declarat ministrul Culturii.– Surse de cunoaștere pentru ei sînt filme de la Hollywood, articole de pe Internet și jocurile de calculator. Iată de ce am decis să scriu o asemenea carte simplă, unde să fie dată o anumită teză, populară într-o serie depublicaţii mass-media și o explicație, de rigoare, dacă s-au întîmplat sau nu asemenea evenimente", a menționat Medinski.

În calitate de exemplu, el a citat teza potrivit căreia trupele anglo-americane ar fi aplicatlovitura principală Germaniei naziste și aliaților săi. "Apoi am analizat cifre, fapte și statistici", a explicat ministrul.

Potrivit spuselor lui, istoria determină pașii oamenilor în prezent, "în acest scop în întreaga lume e purtat războiul informațional”.

La prezentarea cărții lui Medinski a fost prezent ambasadorul Rusiei în Serbia, Alexandr Cepurin, ministrul Culturii ţăriiVladanVukosavlevici, reprezentanți ai cercurilor literare și cititori sîrbi.