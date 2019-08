Miniştri de externe din UE fac presiuni asupra Londrei

Mai mulţi miniştri de externe din Uniunea Europeană au profitat vineri de reuniunea informală de la Helsinki pentru a spori presiunea asupra omologului britanic, Dominic Raab, pentru ca ţara sa să prezinte alternative pentru a evita un Brexit fără acord.

''Cu toţii vrem un acord, dar deocamdată guvernul britanic nu a prezentat propuneri concrete sau credibile de înlocuire a plasei de siguranţă'' (mecanismul aşa-numit de backstop''), a declarat şeful diplomaţiei irlandeze, Simon Coveney, referindu-se la clauza prin care să se menţină deschisă frontiera terestră dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.Ministrul de externe olandez, Stephanus Blok, a declarat la rîndul său că aşteaptă să afle care sînt ''propunerile concrete'' din partea guvernului britanic pentru a evita închiderea acestei frontiere. ''Ştiu că au avut loc discuţii la Bruxelles, dar vreau să le aud chiar din gura lui'', a comentat Blok.Blok nu a dorit să intre în detalii în legătură cu discuţiile care au loc la Bruxelles şi pe care Londra doreşte să le accelereze, în contextul în care Ministerul britanic pentru Brexit a anunţat joi că negociatorii europeni şi britanici se vor reuni de două ori pe săptămînă în septembrie pentru a încerca să ajungă la o înţelegere privind condiţiile divorţului dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană, prevăzut pentru 31 octombrie.În schimb, Blok s-a declarat nerăbdător să cunoască prin intermediul lui Raab care sînt propunerile britanicilor pentru a evita un Brexit dur. ''Ne-ar plăcea foarte mult să evităm un Brexit fără acord, ar fi foarte grav pentru Marea Britanie, dar şi pentru UE şi Olanda. Mai este încă timp, aşa că haideţi să-l utilizăm cu înţelepciune'', a adăugat şeful diplomaţiei olandeze. Blok a apreciat că ''problema principală o reprezintă gestionarea chestiunii referitoare la frontiera irlandeză, care nu se poate rezolva în lipsa detaliilor'' şi a insistat totodată că ''acordul de retragere rămîne aşa cum este''.Omologul său belgian Didier Reynders a atras atenţia la rîndul său că UE ''are nişte linii roşii şi am spus-o de la bun început''. ''Acum sîntem pregătiţi pentru toate situaţiile posibile'', a comentat el.Întrebat despre viitoarea suspendare temporară a parlamentului britanic, la solicitarea prim-ministrului Boris Johnson, şeful diplomaţiei luxemburgheze, Jean Asselborn, a declarat că ''există riscul ca executivul să fie mai puternic decît parlamentul''. În ceea ce priveşte prelungirea termenului de ieşire a Regatului Unit din UE, Asselborn a răspuns că, ''dacă se prelungeşte pentru a se ajunge la un rezultat, sînt de acord, dar dacă îl prelungim doar de dragul de a-l prelungi, atunci e complicat''.''Aşteptăm propunerile care vor veni de la Londra. Am indicat încă o dată foarte clar că este nevoie, din motive de timp, (ca propunerile) să fie prezentate cît mai repede cu putinţă. Nu ne putem imagina o situaţie în care acordul (de divorţ) să poată fi redeschis'', a insistat şeful diplomaţiei germane, Heiko Maas.Mai mulţi miniştri de externe din UE au avut întrevederi tete-a-tete cu omologul lor britanic Dominic Raab în marja reuniunii şi unii s-au declarat decepţionaţi de atitudinea britanicilor, notează AFP. ''Britanicii nu sînt pregătiţi pentru un 'no deal''', a dat asigurări un diplomat european sub rezerva anonimatului.