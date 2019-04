May propune din nou amînarea Brexitului, Nato la 70 de ani iar Facebook promite să nu influențeze alegerile din UE

BREXIT: Theresa May propune din nou amînarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană

Marea Britanie va trebui să ceară din nou amînarea ieşirii din Uniunea Europeană, a declarat marţi seară premierul Theresa May, spunînd că este gata de a colabora cu opoziţia pentru depăşirea problemelor interne privind Brexit."Retragerea din UE cu un acord este cea mai bună ieșire din situație, astfel că vom avea nevoie de o nouă prelungire a negocierilor în pofida Articolului 50, o amînare cît mai scurtă posibil", a declarat Theresa May, potrivit postului Sky News.Premierul Theresa May, liderul Partidului Conservator (centru-dreapta), a anunţat că este pregătită pentru discuţii cu Jeremy Corbyn, preşedintele Partidului Laburist (centru-stînga, opoziţie), pentru găsirea unor ieșiri din situație în cazul Brexit.Miniştrii de Externe din statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice se vor reuni miercuri şi joi la Washington, pentru a marca 70 de ani de la fondarea organizaţiei.Reuniunea va avea ca teme relaţia NATO cu Rusia, rolul Alianţei Nord-Atlantice în combaterea terorismului şi împărțirea sarcinilor în cadrul organizaţiei, a declarat secretarul general, Jens Stoltenberg.Tratatul Nord-Atlantic a fost semnat la Washington pe 4 aprilie 1949. În prezent, din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord fac parte 29 de state din America de Nord şi din Europa.Facebook Inc. este mult mai sigură acum decît a fost în 2016 pentru combaterea amestecului electoral, dar nu poate garanta că site-ul nu va fi folosit pentru a influența alegerile pentru Parlamentul European din mai, a declarat marţi directorul executiv Mark Zuckerberg, relataeză Reuters.Pedepsită de cînd ofiţerii ruşi au folosit Facebook şi alte mijloace social media pentru a influenţa alegerile care l-au adus în mod uimitor pe Donald Trump la putere în Statele Unite, Facebook a anunţat că are resursele şi personalul necesar pentru a proteja votul UE din 26 mai.Zuckerberg a spus că au fost multe alegeri importante în 2016 care au fost relativ curate şi care au demonstrat că sistemele de securitate cibernetică pe care le-a construit pentru a proteja integritatea acestora au funcţionat.