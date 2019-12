Mașina unor militanți din Siria a fost atacată de o rachetă (FOTO)

Potrivit portalului The Drive, lovitura ar fi putut fi dată de o rachetă secretă americană AGM-114R9X. Aceasta este o versiune modificată a rachetei AGM-144 Hellfire. Arma diferă de versiunea anterioară prin mecanismul de acțiune: ținta este lovită nu de explozibili, ci de lamele care se deschid atunci cînd te apropii de ea.

Judecînd după fotografii, „racheta cu lamă” a străpuns acoperișul mașinii. Conform resursei, racheta a fost lansată de o dronă.

The Drive menționează că o astfel de armă a fost deja folosită în zona orașului Afrin din Alep. Ca rezultat al atacului au fost ucise trei persoane

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k