Marea Britanie s-ar putea confrunta cu o criză de medicamente şi alimente

Potrivit publicaţiei, raportul a fost întocmit de Cabinetul premierului şi prezintă efectele cele mai probabile ale unui Brexit fără acord, potrivit dezvăluit de publicaţia The Sunday Times, citat de mediafax.ro.

„Nu este Proiectul Frică – aceasta este cea mai realistă evaluare a lucrurilor cu care publicul se va confrunta în lipsa unui acord”, a declarat o sursă guvernamentală, precizînd că este vorba de “scenarii probabile, rezonabile, nu de cel mai rău caz”.



Raportul prevede că ieşirea fără un acord din UE ar putea fi urmată de luni de haos în porturi, o frontieră irlandeză strict controlată şi o creştere a costurilor sociale.



Noul prim-ministru britanic a adoptat o abordare dură faţă de Uniunea Europeană, respingînd Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul şi afirmînd că Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fără un nou tratat.



Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. În contextul impasului politic, premierul Theresa May şi-a prezentat, de asemenea, demisia.



Uniunea Europeană a avertizat că va introduce controale vamale la frontiera dintre Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord în cazul în care Marea Britanie va părăsi Blocul comunitar fără un acord privind viitoarea relaţie bilaterală.