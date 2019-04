Marea Britanie a început să elibereze PAŞAPOARTE care nu includ cuvintele "UE" În lume 7 aprilie 2019, 16:15

Guvernul britanic a elibereze primele paşapoarte care nu au cuvintele "Uniunea Europeană", deşi Marea Britanie încă este un membru al Blocului comunitar, relatează site-ul cotidianului The Guardian.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, eliminarea cuvintelor "Uniunea Europeană" face parte dintr-un proces de transformare care va culmina cu reintroducerea paşapoartelor albastre în a doua jumătate a anului 2019.

"Paşapoartele vişinii care nu mai includ cuvintele 'Uniunea Europeană' pe copertă au fost introduse de la 30 martie 2019", adaugă comunicatul citat de The Guardian.

"Paşapoartele care includ cuvintele 'Uniunea Europeană' vor continua să fie emise o scurtă perioadă după această dată. Persoanele nu vor putea alege dacă pe paşaportul lor va fi menţionată Uniunea Europeană. Ambele modele vor fi valide pentru călătorii", se mai arată în comunicat.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amînarea Brexit pînă cel puţin pe 30 iunie. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.