Mai multe companii opresc folosirea avioanelor Boeing 737 Max 8 În lume 11 martie 2019, 22:30

Conducerea Ethiopian Airlines a hotărît să oprească folosirea avioanelor de tip Boeing 737 Max 8, precum au procedat și mai multe companii aeriene din China și Insulele Cayman.

Hotărîrea vine în urma unui accident aviatic în care au murit 157 de persoane.

Tragedia are loc la mai puțin de jumătate de an de cînd același model de avion Boeing 737 Max 8, aparținînd companiei Lion Air din Indonezia, s-a prăbușit în apropiere de Jakarta. În urma accidentului din luna octombrie 2018, toate cele 189 de persoane aflate la bord au murit.

„În urma accidentul tragic, compania Ethiopian Airlines va suspenda activitatea tuturor avionelor Boeing 737 Max 8, pînă la noi ordine”, se arată într-un comunicat de presă al companiei aeriene, publicat luni pe Twitter. „Încă nu ştim cauza accidentului, dar am decis să luăm toate măsurile de siguranţă posibile”, au precizat reprezentanții Ethiopian Airlines, a doua cea mai mare companie aeriană din Africa.

Potrivit publicației The Guardian, citate de Mediafax, Decizia luată de companie vine după ce autoritățile chineze au suspendat activitatea acestui tip de aeronave. Deși cauza accidentului aviatic este deocamdată necunoscută, compania Cayman Airlines a suspendat, la rîndul ei, operaţiunile tuturor avionelor Boeing 737 Max 8.

Duminică, zborul Ethiopian Airlines ET 302, care se afla în rută spre Nairobi de la Addis Ababa, s-a prăbuşit la şase minute de la decolare. Aeronava s-a prăbuşit într-un cîmp din apropierea satului Tulu Fara, la 60 de kilometri de capitala Etiopiei. Statele Unite vor trimite o echipă pentru investigaţia prăbuşirii aeronavei Ethiopian Airlines.