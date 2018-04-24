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Londra a trimis Moscovei răspunsurile la întrebările privind „cazul Skripal”

Londra a trimis Moscovei răspunsurile la întrebările privind „cazul Skripal”
În lume24 aprilie 2018, 12:08

Răspunsurile Londrei pentru Moscova la întrebările privind „cazul Skripal”

Londra a răspuns la întrebările Moscovei privind „cazul Skripal”
Misiunea Permanentă a Rusiei la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a primit răspunsurile părții britanice referitoare la așa-numitul „caz Skripal”, transmite „Interfax“ cu referire la Serviciul de presă al Misiunii Permanente.

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Materialele au fost primite în seara zilei de luni, 23 aprilie, a spus interlocutorul agenției. Potrivit lui, partea rusă are acum nevoie de timp "pentru a analiza răspunsurile primite".

Răspunsurile părții britanice au fost trimise prin intermediul Secretariatului Tehnic al OIAC.

Reprezentantul permanent al Marii Britanii la OIAC, Peter Wilson, la ședința Organizației desfășurată pe 18 aprilie, a anunțat că Londra va oferi Moscovei răspunsurile la întrebările referitoare la „cazul Skripal“ pînă la 23 aprilie. „Vom răspunde cît mai repede posibil în cele 10 zile stabilite de Convenție [pentru interzicerea armelor chimice]”, a spus Wilson.

Potrivit lui, Rusia a trimis Marii Britanii lista cu întrebări pe 13 aprilie. La rîndul său, Ministerul rus de Externe a comunicat că întrebările au fost trimise pe 31 martie. La 1 aprilie, acestea au fost publicate pe site-ul Ministerului de Externe. Pe 13 aprilie, viceministrul rus de externe Serghei Reabkov a spus pentru „Interfax” că Moscova, prin intermediul Secretariatului Tehnic al OIAC, a cerut Londrei cooperare deplină în cadrul anchetei privind otrăvirea și așteaptă un răspuns.

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