Londra a trimis Moscovei răspunsurile la întrebările privind „cazul Skripal”

Răspunsurile Londrei pentru Moscova la întrebările privind „cazul Skripal”
Londra a răspuns la întrebările Moscovei privind „cazul Skripal” Misiunea Permanentă a Rusiei la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a primit răspunsurile părții britanice referitoare la așa-numitul „caz Skripal”, transmite „Interfax“ cu referire la Serviciul de presă al Misiunii Permanente.
Materialele au fost primite în seara zilei de luni, 23 aprilie, a spus interlocutorul agenției. Potrivit lui, partea rusă are acum nevoie de timp "pentru a analiza răspunsurile primite".
Răspunsurile părții britanice au fost trimise prin intermediul Secretariatului Tehnic al OIAC.
Reprezentantul permanent al Marii Britanii la OIAC, Peter Wilson, la ședința Organizației desfășurată pe 18 aprilie, a anunțat că Londra va oferi Moscovei răspunsurile la întrebările referitoare la „cazul Skripal“ pînă la 23 aprilie. „Vom răspunde cît mai repede posibil în cele 10 zile stabilite de Convenție [pentru interzicerea armelor chimice]”, a spus Wilson.
Potrivit lui, Rusia a trimis Marii Britanii lista cu întrebări pe 13 aprilie. La rîndul său, Ministerul rus de Externe a comunicat că întrebările au fost trimise pe 31 martie. La 1 aprilie, acestea au fost publicate pe site-ul Ministerului de Externe. Pe 13 aprilie, viceministrul rus de externe Serghei Reabkov a spus pentru „Interfax” că Moscova, prin intermediul Secretariatului Tehnic al OIAC, a cerut Londrei cooperare deplină în cadrul anchetei privind otrăvirea și așteaptă un răspuns.
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17 марта, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал Рудской:
- «Несколько дней назад начальник ГШ РФ Валерий Герасимов, сообщил всем средствам массовой информации и нашим коллегам в США о том, что Россия осведомлена о планах «умеренной оппозиции» совершить провокацию с применением химического оружия в Восточной Гуте. [читайте подробнее] Нами было заявлено, что согласно разведданным, в ряд кварталов уже свезены представители массовки, женщины, дети, «Белые каски» и системы спутниковой связи для вещания этой постановки в эфир.
Сегодня, мы получили дополнительную информацию на этот счет и заявляем:
1. Гуманитарная помощь «страдающим жителям Восточной Гуты» от западного сообщества, вылились в то, что согласно свидетельствам спасенных местных жителей, все ее объемы перешли в руки боевиков. Мирным жителям не досталось ничего, в то время как боевики, торгуя этими продуктами и средствами, вынудили часть граждан вступить в свои ряды, обещая в замен продовольствие их семьям.
2. Нам достоверно известно, что в районе города Ат-Танф (50-ти километровая зона вокруг военной базы США в Сирии), американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения на юге страны провокаций с применением химического оружия.
В начале марта, эти диверсионные группы были переброшены в южную зону деэскалации (район города Дераа), где располагаются формирования так называемой «Свободной Сирийской Армии». И именно ими сейчас готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств начиненных отравляющими веществами. В дальнейшем этот факт будет использован для обвинения правительственных войск в применении химического оружия и попыток прямой агрессии со стороны Америки под предлогом этого «факта».
Сообщаем, что компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэскалации под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных западных организаций.
Помимо компонентов отравляющих веществ, боевикам переданы взрыватели закамуфлированные под сигаретные пачки. Кроме того, бандформирования Джебхад – Ан-Нусра, с привлечением так называемых «Белых касок», готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Кал-Плуза, расположенных в 25 километрах к западу от Идлиба. Для этого туда доставлено ровно 20 контейнеров с хлором.
Все готовящиеся мероприятия предусматривают широкое освещение в западных средствах массовой информации. А в конечном итоге, данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии.
Генштаб России отмечает наличие признаков подготовки к данным ударам в восточной части Средиземного моря, Персидском заливе и в Красном море. В частности, там созданы ударные группировки морских носителей для крылатых ракет.
В этой связи сообщаем, что Генеральный Штаб вооруженных сил Российской Федерации продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирийской Арабской Республике и уведомляем все вовлеченные стороны о том, что в случае нанесения ударов по правительственным кварталам Дамаска, где помимо прочего расположены российские военнослужащие, советники, дипломаты, представители Центра по примирению сторон и военная полиция, ответный удар будет нанесен не только по крылатым ракетам, но и по их носителям.
Спасибо за внимание».
https://zen.yandex .ru/media/polite_russia/gensht ab-rossii-ob-obuchenii-siriisk ih-diversantov-v-sirii-5aad418 e482677ee5c86638c
Как веревочке не виться все равно конец придет. Все тайное рано или поздно становиться явным.Шила в мешке не утаишь.Так что пролетела москва со своими вопросами,претензиями и угрозами.Придется ФСБ звязыватьс такими делами.Что сходило с рук в 20 веке,то не получится в 21-ом.
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