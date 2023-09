Localnicii satelor au refuzat să fie strămutați după găsirea fragmentelor de dronă pe teritoriul României

În satele de pe malul românesc al Brațului Chilia, pompierii au pornit din casă în casă împreună cu preotul, ca să îi instruiască pe oameni ce trebuie să facă dacă dronele ajung în gospodăriile lor. Mai mult, autoritățile le-au propus oamenilor să-i evacueze temporar, dar ei nu au fost de acord, nici măcar cei care au casele chiar pe malul Dunării. „În caz de bubuie din nou, sau sînt speriați, sau au probleme medicale de natură ca urmare a războiului, sîntem permanent la Ceatalchioi la primărie, prin 112 venim, îi transportăm, inclusiv noaptea avem dreptul de a-i trece Dunărea.” „Eu n-am cum să plec, am niște oițe, am niște vaci, nu pot să le las să plec așa. A fost domnul primar, ne-a pus să semnăm niște hîrtii, să semnăm pe propria răspundere dacă să plecăm. Deocamdată i-am spus că nu este nevoie, dar, în caz că se amplifică problema mai grav, nu avem ce face, trebuie să plecăm”, spune Costică Tănase, locuitor din satul Plauru, comuna Ceatalchioi, din județul Tulcea. „Au venit ei, au spus că acuma s-a renunțat la evacuare, dar să facă niște locuri de adăpost, cînd se anunță alarmă să ne ducem acolo”, adaugă Gheorghe Puflea, localnic din Plauru. Ca să îi liniștească pe localnici, reprezentanții ISU merg să le vorbească împreună cu preotul din Ceatalchioi. Acesta le-a sărit în ajutor fără rezerve.

„Trebuie să fim alături, uniți aici pentru toată lumea. Nu avem ce să facem, sîntem la graniță cu acest război și trebuie să fim tari, pentru că situația se impune. Și noi ne-am panicat, nu știm despre ce este vorba, nu știam despre ce este vorba la început, dar acuma ne-am cam învățat, știți cum este cu situația asta”, menționează Florin Pascale, preot în comuna Ceatalchioi. Amintim că însărcinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei Federației Ruse la București a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe, pentru a i se transmite protestul față de violarea spațiului aerian al României. Convocarea are loc după descoperirea pe teritoriul României, în apropierea frontierei cu Ucraina, a unor noi fragmente de dronă, similare celor folosite de armata rusă. Secretarul de stat Iulian Fota a solicitat ferm părții ruse să înceteze acțiunile la adresa infrastructurii ucrainene, inclusiv a celor care ar amenința și securitatea cetățenilor români din regiune. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că elementele găsite vor fi expertizate tehnic. „Elementele exacte, sperăm, referitoare la proveniența acestor fragmente, vor putea fi obținute după efectuarea analizei și expertizării tehnice. Rămînem în continuare în alertă și aș vrea să le spunem pe nume acestor atacuri pe care Federația Rusă le face de, iată, aproape o lună și jumătate. Sunt crime de război. Ministerul Apărării Naționale rămîne în contact permanent cu structurile aliate care sînt informate în timp real cu privire la aceste situații”, a menționat generalul de brigadă, Constantin Spînu, pentru Radio România Actualități. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat solidaritatea cu România, după convorbirea telefonică avută cu președintele Klaus Iohannis despre situația creată. Oficialul a mai precizat că nu există indicii că au fost intenții de a lovi NATO, însă atacurile sînt destabilizatoare.