La 80 de ani face studiile la școală ca să-și poată ajuta nepoții la teme (FOTO)

O femeie în vîrstă de 80 de ani din Argentina a decis să-și termine studiile primare pentru a-și putea ajuta nepoții la teme, relatează noticieros.televisa.com.

Adelma Mendez, din orașul argentinian Salta, are șapte copii, 25 de nepoți și 18 strănepoți. Pentru că nu-și putea ajuta așa cum ar fi vrut nepoții la teme, Adelma a decis să se întoarcă pe băncile școlii, pentru a termina școala primară.Argentinianca a mărturisit că a mers foarte puțin la școală, astfel că îi era foarte greu să se descurce cu nepoții atunci cînd aceștia îi cereau ajutorul la teme.Adelma Mendez și-a încheiat studiile și este foarte fericită. „În ciuda vîrstei pe care o am, am vrut să termin școala. Cel mai greu la cursuri mi-a fost cu gramatica. Am făcut puțină școală pentru că toată viața mi-am dedicat-o creșterii copiilor”, a declarat Adelma Mendez, citată de noticieros.televisa.com.