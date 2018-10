Isprava unui copil de doi ani. A dat prin tocător o sumă uriașă de bani

Un cuplu din Utah a avut parte de o surpriză neplăcută din partea copilul lor de doi ani. După ce s-au chinuit o perioadă să facă rost de 1.060 de dolari pentru a plăti o datorie socrilor, aceștia s-au trezit că toți banii au fost transformați în cofetti.

Părinții au căutat banii prin toată casă, dar fără rezultat. Într-un final, i-au găsit în coșul de gunoi.

“Cînd m-am uitat în coş am văzut multă hîrtie, am golit conţinutul recipientului şi, spre surprinderea noastră, acolo erau toţi banii. Timp de 5 minute nu am scos o vorbă, nici eu, nici soţia. Nu ştiam cum să reacţionăm. La un moment dat am spus: O să fie o poveste pe cinste într-o zi”, a povestit Ben, tatăl copilului, potrivit CNN.

Mama lui Leo avea obiceiul să pună hîrtiile de care nu mai avea nevoie în aparatul de confetti, iar copilul a făcut același lucru cu banii.

Dun fericire, Trezoreria din SUA a acceptat să primească banii și să le dea alții la schimb, însă acest proces durează în jur de doi ani.