Invenția care promite să revoluționeze mașinile electrice

O companie din Germania lucrează la definitivarea unei invenții care te-ar putea convinge să-ți cumperi o mașină electrică. Rezolvă cea mai presantă problemă pe care o au aceste vehicule în prezent.

Cred că ai ghicit. Este vorba despre baterie. Secretul autonomiei prelungite pentru o mașină electrică ar fi o baterie de mare densitate care te scapă de stresul reîncărcărilor dese și face și mașina mai sigură pentru că reduce riscul de incendiu.Compania Innolith AG, specializată în fabricarea bateriilor pe bază de substanțe anorganice, promite să revoluționeze mașinile electrice. Pe site-ul oficial, Innolith precizează că-și are sediul central în Basel (Elveția), iar în Germania, la Bruchsal, se află laboratorul de cercetare.Aici, se lucrează la realizarea unei baterii care oferă autonomie de pînă la 1.000 de kilometri. Evident, și aceasta va fi o baterie reîncărcabilă, dar vei străbate mulți kilometri pînă va veni momentul realimentării. Această invenție rezolvă parțial și problema insuficienței stațiilor de încărcare electrică.Noua baterie de mare densitate reduce și costurile de producție, pentru că nu necesită utilizarea de, ceea ce Innolith numește, „materiale exotice și scumpe”.Bateriile tradiționale conțin electroliți organici inflamabili, pe cînd bateria celor de la Innolith se bazează doar pe electroliți anorganici neinflamabili. Prin urmare, nu mai trebuie să-ți faci griji că ți-ar putea lua mașina foc în cazul un scurt-circuit.Mai durează vreo trei sau cinci ani pînă cînd bateria ajunge pe piață, dar sigur va fi comercializată. Totuși, bateria minune pentru orice mașină electrică va fi disponibilă întîi pentru producătorii auto din Germania. Tot e bine, Am putea să o vedem în dotarea viitoarelor mașini electrice ale Volkswagen și ale celorlalte companii din grupul său.Durata de încărcare va fi mai mare, pentru că are și o densitate pe măsură. Dar, o încărcare care să-ți dea autonomie cît pentru 400 de kilometri n-ar trebui să dureze mai mult decît la bateriile din prezent. O reîncărcare completă ar trebui, totuși, făcută peste noapte. Asta înseamnă că nu va fi posibil decît la tine acasă.Mai multe detalii tehnice despre acea baterie nu se știu pentru că e vorba de brevete care trebuie să rămînă secretul companiei, cel puțin pînă la lansare.