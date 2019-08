Incendiile din Siberia, provocate de om, Ambasadorul SUA la Moscova a demisionat, iar Trump este în război cu Google

Oficiali ruşi: Incendiile de vegetaţie din Siberia au fost declanşate de persoane ce încercau să mascheze defrişări ilegale

Autorităţile ruse susţin că o parte din incendiile de vegetaţie din Siberia au fost declanşare intenţionat de persoane care încercau să mascheze tăierile ilegale de pădure, informează site-ul agenţiei de ştiri Reuters.Procurorii ruşi au anunţat marţi că au identificat cazuri în care incendiile de vegetaţie din regiunea Irkutsk au fost declanşate intenţionat pentru a masca defrişările ilegale.Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Rusia a comunicat luni că aria afectată de incendii a fost redusă cu un sfert, în timp ce Agenţia Federală de Silvicultură a transmis că aproximativ 2,5 milioane de hectare au fost afectate de incendii.Organizaţia Greenpeace, prin vocea activistului Anton Beneslavski, a catalogat incendiile drept o "catastrofă climatică", iar preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat luna trecută că schimbările climatice sînt evidente şi temperatura în Rusia creşte de 2,5 ori mai repede decît media globală."Uitaţi-vă la ceea ce se întîmplă acum în regiunea Irkutsk. Acolo sînt incendii majore, mii, sute de mii de hectare ard ... şi există, de asemenea, inundaţii înfricoşătoare", a declarat liderul de la Kremlin.Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Jon Huntsman, a anunţat că demisionează din funcţie prin intermediul unei scrisori adresate preşedintelui Donald Trump, informează agenţia Tass şi cotidianul The Salt Lake Tribune.„Sînt onorat de încrederea pe care mi-aţi acordat-o cînd m-aţi numit ambasador al Statelor Unite în Rusia într-o perioadă atît de dificilă în ceea ce priveşte relaţiile bilaterale”, i-a scris Huntsman lui Donald Trump.Jon Huntsman ar urma să părăsească în mod oficial funcţia de ambasador pe 3 octombrie.Potrivit The Salt Lake Tribune, Huntsman şi-ar propune să devină guvernator al statului Utah, funcţie pe care a mai ocupat-o între 2005 şi 2009. El este ambasador la Moscova din 2017, iar anterior a fost ambasador în Singapore şi în China.Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat marţi seară compania online Google că a încercat să submineze campania sa electorală din anul 2016 prin acţiuni "ilegale", avertizînd că va urmări situaţia înaintea scrutinului prezidenţial din 2020.Directorul general al "Google, Sundar Pichai, a venit în Biroul Oval şi s-a străduit să explice cît de mult mă place, să spună că Administraţia face treabă bună, că Google nu are legături cu armata Chinei, că nu au ajutat-o pe escroaca Hillary în detrimentul meu în scrutinul din 2016, că, în pofida a tot ce s-a spus contrar, ei nu intenţionează să afecteze ilegal scrutinul din 2020. Totul părea bine pînă cînd l-am urmărit pe Kevin Cernekee, un inginer de la Google, spunînd lucruri teribile despre ce au făcut în 2016 şi că vor să se asigure că Trump pierde în 2020. (Moderatorul Fox Business -n.red.) Lou Dobbs a afirmat că aceasta este o fraudă la adresa publicului american. Peter Schweizer (jurnalist la Breitbart News -n.red.) a constatat cu certitudine că au fost limitate ştirile negative despre Hillary Clinton (candidatul democrat la preşedinţia SUA în 2016 -n.red.) şi au fost amplificate ştirile negative despre Donald Trump. Acţiuni foarte ilegale. Urmărim Google cu multă atenţie!", a declarat Donald Trump, marţi seară, prin Twitter.Donald Trump, care va candida pentru un nou mandat de preşedinte al SUA în 2020, a criticat frecvent Google şi alte companii din domeniul tehnologiei informaţionale, susţinînd acuzaţii enunţate de activişti politici conservatori privind abordări incorecte în mediul online.Compania Google a respins criticile preşedintelui Statelor Unite. "Depunem mari eforturi pentru fabricarea produselor noastre şi aplicăm politici în moduri care nu ţin cont de tendinţe politice. Distorsionarea rezultatelor online în scopuri politice ar afecta afacerea noastră şi ar fi împotriva misiunii noastre de a furniza conţinut de folos tuturor utilizatorilor", a reacţionat un purtător de cuvînt al Google citat de agenţia de presă Reuters.