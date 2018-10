Două state au fost acoperite peste noapte cu un strat gros de zăpadă (VIDEO)

Furtuna a provocat accidente, a îngreunat traficul şi a închis temporar unele autostrăzi din cauza condiţiilor de îngheţ.

Cea mai mare cantitate de zăpadă a căzut într-o zonă care se întinde de la Boulder, Colorado, prin Wyoming pînă la Munţii Beartooth din Montana. Serviciul National de Meteorologie a informat că in ultimele 24 de ore stratul de zăpadă măsoară între 8 şi 33 de centimetri la sud de Sheridan, Wyoming.

Aproximativ 3 centimetri de zăpadă au căzut în Denver, unde temperatura a scăzut de la 16 grade Celsius sîmbătă la -7 grade în dimineaţa zilei de duminică.

În regiune a fost emis un avertisment privind vremea de iarnă, prognoza arătînd că zăpadă se va opri în după-amiază zilei de duminică. Duminică dimineaţa se aşteptau să cadă încă 5 centimetri în zona Fort Morg

În zonele montane zăpada va mai cadă pînă luni dimineaţa, unde stratul ar putea ajunge pînă la 30 cm pe vîrful Pikes, lîngă Colorado Springs.

8 hours ago it was 63 and sunny. Now it’s... well... #snow#colorado#COwxpic.twitter.com/SwPqKByKLM