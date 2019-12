În Japonia și Israel nu vine anul 2020

Oare anul viitor este 2020? Da, în cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020. În unele colţuri ale lumii, însă, datele și epocile se calculează altfel.

Numerotarea anilor nu începe de la nașterea lui Iisus Hristos, ci ține cont de cu totul alte criterii. Astfel că Japonia este cea mai „tînără” țară din lume, abia va începe anul doi, iar „bătrînul” Israel va intra în anul 5781.Și asta se întîmplă pentru că, în cîteva țări, sistemul folosit pentru calculul anilor este cu totul diferit față de cel propus de papa Grigore al XII-lea în 1582. Numerotarea anilor nu începe de la nașterea lui Iisus Hristos, ca în cronologia gregoriană, ci ține cont de cu totul alte criterii.Jurnalistul Eben Diskin a ales cîteva ţări în care anul care vine este luat în considerare din alte puncte de vedere decît cele cu care ne-am obişnuit, notează platforma Matadornetwork, preluată de Mediafax Este cea mai „tînără” țară din lume, dar cu cei mai mulți oameni trecuți de 100 de ani. În 2019, în Japonia trăiesc 70.000 de oameni cu vîrste de la 100 la 116 ani, femeile fiind majoritare în această categorie. De ce Japonia va intra în anul 2? Pentru că timpul este măsurat în funcție de perioada în care un împărat stă pe tron, iar atunci cînd este schimbat începe un nou an. Calendarul tradiţional începe cu primul an odată cu fiecare schimbare a unui împărat, din 1989 pînă în 2019 a fost era “Heisei”, a ”păcii pretutindeni”, sub împăratul Akihito. În 2019, fiul său, Naruhito a ajuns pe tron, iar noua eră care se pregăteşte de al doilea an este Reiwa, tradusă ca “armonie frumoasă”.Aici, personalitatea centrală este Kim Il-Sung, fondatorul republicii democrate. Ceea ce înseamnă că aşa numitul calendar Juche numără anii de la naşterea sa. Anul nașterii lui Kim este 1912, astfel că anul care vine este 109.Aici se foloseşte o cronologie persană bazată pe observaţiile unui grup de astronomi clasici. Astfel, calendarul persan măsoară timpul în funcție de rotația Pămîntului în jurul Soarelui, ceea ce îl face mult mai exact decît cel gregorian. În 2020, Iranul încheie anul 1398, calendarul persan fiind urmat şi în Afghanistan. Prima zi a anului este stabilită la echinocțiul de primăvară. Evenimentul de la care sînt număraţi anii iranieni este călătoria profetului Mahomed, de la Mecca la Yathrib, localitatea redenumită în urma evenimentului Medina.Asemenea multor ţări musulmane, Arabia Saudită foloseşte şi propriul calendar religios islamic pe lîngă cel gregorian. Cu toate că porneşte de la acelaşi eveniment ca şi calendarul persan, fondarea primei comunităţi islamice odată cu drumul lui Mahomed de la Mecca la Medina, folosind un calendar lunar, în ţările islamice odată cu luna nouă de la finalul lunii august, tocmai a început anul 1441. Folosirea calendarului lunar face şi ca în cele 12 luni ale anului islamic să nu fie loc decît pentru 354 sau 355 de zile, faţă de cele 365-366 cu care sîntem obişnuiţi în cel Gregorian sau în cel persan. Trecerea dintre ani nu va avea loc pe 1 ianuarie, ci în fiecare an cade într-o zi diferită. Ultima dată, Anul Nou a picat în septembrie, astfel că acum, saudiții vor aștepta pînă pe 21 august pentru a intra în noul an, 1442.Un calendar străvechi, coptic, este folosit în Etiopia. Acolo, anul care urmează abia este 2013. Potrivit vechiului calendar, naşterea lui Hristos se consideră că a avut loc cu şapte ani mai tîrziu decît arată calendarul gregorian. Calendarul etiopian prevede 13 luni într-un an (12 luni de cîte 30 de zile şi una de cinci sau şase zile), iar fiecare zi începe la răsăritul soarelui, și nu la miezul nopţii. Dar pînă anul viitor, etiopienii mai au de aşteptat, pentru că Anul nou 2012 abia a venit, în 11 septembrie. În schimb Crăciunul abia urmează să vină, fiind sărbătorit în ritmul bisericilor ortodoxe de rit vechi, pe 7 ianuarie.În Thailanda, calendarul budist începe din momentul în care Budha a atins nirvana. După o serie de adaptări şi reformulări, din 1941, calendarul thailandez a mutat prima zi a anului de la 1 aprilie, cum era iniţial, la 1 ianuarie, suprapunîndu-se cu începutul anului din calendarul gregorian, dar numărul anilor este deja 2563 în 2020. Aceeaşi diferenţă de 543 ani faţă de calendarul gregorian este folosită şi în Sri Lanka, Cambogia, Laos şi Myanmar.Mult mai departe pe linia cronologiei este calendarul ebraic. Acesta începe odată cu luna nouă din 7 octombrie a anului 3761 î.e.n. Astfel că 2020 este anul 5781, în Israel. Anul nou evreiesc se numeşte Rosh Hashanah şi fost marcat de la apusul zilei de 29 septembrie pînă la apusul de pe 1 Octombrie. În 2020, anul nou evreiesc va fi marcat de pe 19 septembrie. Cu toate că israelienii folosesc și calendarul gregorian, toate sărbătorile evreiești sau zilele de naștere sînt sărbătorite după propriul calendar.