În Austraia au fost introduse camere inteligente

La fel cum există camere care îți dau amendă de viteză și îți oferă și o poză din acel moment, au fost introduse camere care te amendează dacă îți folosești telefonul la volan, informează PlayTech.ro

Cu ajutorul inteligenței artificiale, o cameră deșteaptă poate înțelege cu precizie foarte mare ce se petrece în interiorul unui autoturism aflat în circulație. În contextul în care foarte mulți oameni continuă să folosească telefonul la volan, un sistem automatizat pentru amendarea lor este cea mai bună soluție. E imposibil să prinzi un număr mare de persoane care încalcă legea doar privindu-le de pe marginea străzii. În plus, este nevoie de imagini clare pentru ca acea amendă să nu fie contestată.Camere inteligente care surprind șoferii distrași la volan au fost introduse de curînd în regiunea New South Wales din Australia. Acestea pot identifica și imortaliza momentul în care un șofer își folosește telefonul, în loc să fie atent la trafic. Sistemul face fotografii constant, doar utilizează un algoritm de inteligență artificială pentru a identifica în poză dacă șoferul nu este atent la drum și are un telefon în mînă. La final, fotografiile rămase mai sînt analizate o dată de către o persoană, înainte să fie puse în plic și expediate celor care au încălcat legea.Noile camere vor fi instalate atît în poziții fixe, cît și pe dube mobile, pentru a-și face treaba în locuri mai puțin accesibile, în care șoferii, de cele mai multe ori, sînt mai inconștienți.La prima încălcare a legii, șoferii vor primi acasă un avertisment, în speranța că situația nu se va mai repeta ulterior. A doua încălcare se reflectă într-o amendă de aproximativ 230 de dolari și 5 puncte. Amenda sare pînă la 309 dolari dacă ți-ai folosit telefonul la volan în apropierea unei școli și 10 puncte. În mod previzibil, oficialii sînt optimiști că noua practică va duce la mai înregistrarea unui număr mai mic de astfel de incidente în trafic.