În acest oraș ar putea să nu mai răsune focuri de artificii în seara de anul nou

Peste un sfert de milion de oameni au semnat o petiţie prin care se cerea anularea spectacolului pirotehnic din Sydney de Anul Nou.

Primarul spune însă că show-ul nu poate fi anulat, relatează The Sydney Morning Herald, transmitecu referire la Stirileprotv.ro. Petiţia a fost iniţiată în urmă cu şase săptămâni şi cerea ca fondurile folosite pentru organizarea spectacolului pirotehnic să fie direcţionate către zonele afectate de incendii devastatoare.Până sâmbătă seară (în Australia), petiţia a fost semnată de aproape 261.000 de persoane.Primarul Clover Moore a afirmat însă, la peste trei săptămâni după iniţiarea petiţiei, că spectacolul a fost planificat în urmă cu 15 luni şi nu poate fi anulat, ea precizând că show-ul generează 130 de milioane de dolari pentru economia New South Wales.La spectacolul pirotehnic din Sydney de Anul Nou, care impresonează în fiecare an, sunt aşteptaţi un milion de oameni. Aceştia vor admira peste 100.000 de efecte pirotehnice în zona celebrului Harbour Bridge.