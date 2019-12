Iarna a pus stăpînire peste Europa. În Franța este anunțat cod roșu

În Franța este cod roșu de ploi torențiale, furtună și inundații în mai multe departamente, ransmiteNOI.md cu referire la Tvr.ro. La Budapesta, stratul de zăpadă are deja cîțiva centimetri. Primăria a scos utilajele din timp, ca să nu apară probleme în trafic.Deși se anunțase că va ninge, nimeni nu se aștepta că doar în cîteva ore să se aștearnă atîta zăpadă. Aproape toată Ungaria este acoperită de zăpadă.Pe aeroportul din Budapesta, activitatea a fost perturbată mai multe ore. Autoritățile maghiare anunță că sînt posibile întîrzieri în traficul aerian. Și trenurile circulă cu dificultate, pentru că pe unele porțiuni au înghețat șinele.În Franța, furtunile violente și ploile torențiale din sud/est au făcut mai mulți morți. Echipele de intervenție acționează non stop pentru a-i salva pe oamenii blocați de inundații.Pe alocuri, nivelul apei, pe șosele, a ajuns la un metru. Într-o mica localitate, pompierii au fost nevoiți să transporte un vîrstnic cu probleme locomotorii într-o pubela de gunoi pe roți.Localități întregi sînt inundate, școlile au fost închise și deja au loc evacuări. Traficul e puternic perturbat. Pagubele materiale sînt deja foarte mari.

