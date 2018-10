Hillary Clinton a fost implicat într-un mic accident (VIDEO)

Vehiculul Serviciului american de protecţie a personalităţilor (Secret Service) care o transporta pe Hillary Clinton, fost secretar de Stat american, a fost implicat într-un accident, dar fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a scăpat nevătămată.

Incidentul a avut loc în timp ce Hillary Clinton era transportată la un eveniment de colectare de fonduri pentru senatorul democrat Bob Menendez.

Vehiculul Secret Service a lovit cu viteză redusă un stâlp de beton, într-o parcare subterană din oraşul Jersey.

Hillary Clinton a ieşit singură din maşină şi a participat la eveniment. Nicio persoană nu a fost rănită în accident, a transmis Secret Service, conform agenţiei Associated Press.

LIVE LOOK at @HillaryClinton trying to save @SenatorMenendez. (Spoiler alert: she crashes.) #NJSenpic.twitter.com/7poUpIYxl6