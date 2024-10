Haos pe aeroportul Bergamo, după ce o anvelopă a unui avion a explodat

Toate zborurile programate să plece sau să aterizeze astăzi pe aeroportul din Bergamo sînt în prezent întîrziate, deviate sau anulate.

Avionul era în timpul manevrelor de aterizare, marți, în jurul orei locale 8 dimineața, cînd una dintre anvelope a explodat, rămînînd astfel blocat pe pistă.

Autoritățile aeroportuare au emis următoarea declarație: „SACBO [compania care administrează aeroportul] informează că, din cauza unei aeronave blocate pe pistă din cauza unor probleme tehnice, operațiunile sînt suspendate”, se arată în comunicat. „Zborurile de plecare sînt întîrziate, iar zborurile care sosesc pot fi deviate sau anulate pînă la redeschidere”.

Site-ul web al aeroportului arată toate zborurile pînă la miezul nopții în această seară (marți, 1 octombrie) fie ca fiind întîrziate, anulate sau deviate. Dacă urmează să zburați spre sau din aeroportul din Bergamo, cel mai bine este să verificați starea zborului înainte de a vă îndrepta către aeroport.

Runway at Milan Bergamo Orio al Serio International Airport is currently closed after a Ryanair 737 MAX blew its main gear tires while landing at the Italian airport.



