Hackerii ruşi și alegerile europarlamentare, fostul preşedinte al Braziliei a fost arestat, iar Brexit a fost amînat

Hackerii ruşi încearcă să influenţeze alegerile europarlamentare

Informaţia vine de la compania de securitate cibernetică Fire Eye, care spune că două grupuri de hackeri sponsorizate de statul rus încearcă să obţină informaţii din interiorul guvernelor europene.

Fostul preşedinte al Braziliei, suspectat de corupție

APT28 (cunoscută ca Fancy Bear) şi Sandworm sunt grupări de hackeri care au trimis email-uri de phishing cu un aspect autentic către oficiali europeni, în încercarea de a obţine informaţii, transmite adevarul.ro. Ambele au legături cu Rusia. Fancy Bear este una dintre grupările care ar fi făcut eforturi mari de a influenţa alegerile prezidenţiale din SUA în 2016 şi a mai fost implicată în scandaluri de spionaj cibernetic.

Fostul preşedinte brazilian Michel Temer este suspectat că ar fi fost „capul unei organizaţii infracţionale” care negocia mite pentru contracte de construcţie a centralei nucleare Angra 3.

Liderii UE au stabilit un plan în două părţi privind ieşirea Marii Britanii din Blocul comunitar

SUA au penalizat două companii din China

Michel Temer a fost arestat în cursul dimineţii la Sao Paulo, în cadrul unei operaţiuni anticorupţie cu numele de cod „Radioactivitate”, care ancheta asupra „deturnărilor de fonduri şi plăţilor ilicite” pentru „o organizaţie infracţională condusă de el”, a precizat parchetul într-un comunicat, transmitecu referire la Agerpres.ro Procurorii susţin că organizaţia condusă de Temer a deturnat fonduri în sumă de 1,8 miliarde de reali (471,62 de milioane de dolari) în cadrul unei scheme legate de construcţia unei centrale nucleare pe litoralul din Rio de Janeiro.Liderii statelor membre din Uniunea Europeană au stabilit, joi, un plan în două părţi privind ieşirea Marii Britanii din Blocul comunitar, pentru a evita un scenariu Brexit fără acord, relatează site-ul postului CNN.Potrivit textului final al înţelegerii, UE este de acord să amâne procesul privind Brexit până pe 22 mai, cu condiţia ca Theresa May să convingă Parlamentul britanic să îi aprobe acordul săptămâna viitoare.Dacă acordul nu va fi aprobat de Parlament, ieşirea Marii Britanii din UE va fi amânată automat până pe 12 aprilie.Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat în acest context că premierul Theresa May a fost de acord cu planul."Guvernul Marii Britanii încă va mai putea alege între un Brexit cu înţelegere, unul fără înţelegere şi revocarea Acordului 50", a declarat Tusk.Statele Unite au sancţionat joi două companii chineze care au ajutat Coreea de Nord să evite sancţiunile internaţionale şi cele impuse de Washington pe fondul programului nuclear, acestea fiind primele sancţiuni în conexiune cu Phenianul, după summitul celor doi lideri, relatează Reuters.Trezoreria SUA a publicat o listă cu 67 de nave care au fost implicate în transferuri ilicite de petrol rafinat, sau care sunt suspectate că au exportat cărbune din Coreea de Nord.Departamentul de Trezorerie a identificat cele două companii noi sancţionate ca fiind Dalian Haibo International Freight Co Ltd şi Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, ambele cu sediul în China.Decizia interzice orice afaceri ale Statelor Unite cu companiile desemnate şi îngheaţă bunurile acestora din SUA.