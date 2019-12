Google a primit o amendă de 150 de milioane de euro în Franţa În lume 21 decembrie 2019, 17:45

Autoritatea pentru Concurenţă din Franţa a amendat compania Google cu 150 de milioane de euro pentru abuz de poziţie dominantă pe piaţa de publicitate online, transmite publicaţia TechCrunch, scrie Mediafax.

Potrivit Autorităţii, regulile de utilizare ale serviciului Google Ads sînt „opace şi dificil de înţeles” şi aplicate „într-o manieră nedreaptă şi la întîmplare”. Un purtător de cuvînt al Google a anunţat că gigantul va face apel la decizia Autorităţii pentru Concurenţă.

Decizia are legătură cu reclamele care apar alături de rezultatele organice afişate de motorul de căutare al Google.

În Franţa, compania are o cotă de peste 90% pe piaţa căutărilor online şi controlează 80% din piaţa reclamelor legate de căutări.

Google are probleme şi în alte state. Departamentul Justiţiei din SUA anchetează, de asemenea, furnizorul de servicii online pentru a vedea dacă nu cumva abuzează de poziţia dominantă pe piaţa căutărilor online.

Mai mult, publicaţia Washington Post a analizat maşina de publicitate a Google şi a ajuns la concluzia că aceasta este „opacă” şi „complexă”.