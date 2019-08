Ghicitoarea scrisă de Einstein, pe vremea cînd era copil. O poți rezolva?

„Ghicitoarea lui Einstein” este unul dintre cele mai amuzante teste, care îţi pune mintea la încercare. Ghicitoarea ar fi fost scrisă de Albert Einstein, pe vremea cînd era copil şi se spune că doar 2% dintre oameni pot rezolva această ghicitoare. Tu reuşeşti?

Există 5 case, de 5 culori diferite, aşezate în linie. În fiecare casă locuieşte o persoană de naţionalitate diferită. Cei 5 proprietari beau o anumită băutură, fumează o anumită marcă de ţigări şi au un animal de casă diferit. Nu există proprietari care să aibă acelaşi animal, să bea aceeaşi băutură sau să fumeze aceeaşi marcă de ţigări, scrie bussinesmagazin.



Indicii:



1. Britanicul locuieşte în casa roşie.

2. Suedezul are cîini.

3. Danezul bea ceai.

4. Casa verde se află in stînga celei albe.

5. Proprietarul casei verzi bea cafea.

6. Proprietarul care fumează ţigări Pall Mall are păsări.

7. Proprietarul casei galbene fumează ţigări Dunhill.

8. Proprietarul casei din mijloc bea lapte.

9. Norvegianul locuieşte în prima casă.

10. Proprietarul care fumează ţigări Blends locuieşte lîngă cel care are pisici.

11. Proprietarul care are un cal locuieşte lîngă fumătorul de Dunhill.

12. Proprietarul care fumează ţigări Bluemasters bea bere.

13. Germanul fumează marca de ţigări Prince.

14. Norvegianul locuieşte lîngă casa albastră.

15. Proprietarul care fumează Blends locuieşte lîngă cel care bea apă.



Întrebare: Cine are un peşte ca animal de companie?

Răspunsul este