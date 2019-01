Germania preia o funcție importantă în cadrul NATO

Bundeswehr-ul (armata germană) a preluat marţi conducerea Forţei NATO de reacţie super-rapidă, informează agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării de la Berlin, forţele terestre ale aşa-numitului "vîrf de lance" al alianţei militare pentru anul 2019 constau din aproximativ 8.000 de soldaţi.Armata germană furnizează în jur de 4.000 dintre ei, în plus faţă de aproximativ 1.000 de angajaţi în alte domenii organizaţionale. Alţi soldaţi sînt furnizaţi de aliaţi precum Franţa, Olanda şi Norvegia.



"Vîrful de lance" al NATO, denumit oficial Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), a fost înfiinţat în urma crizei din Ucraina şi a devenit de atunci un element al strategiei de descurajare împotriva Rusiei.Caracteristica specială a acestei forţe este gradul înalt de pregătire. De exemplu, forţele avansate trebuie să poată fi desfăşurate în maximum 72 de ore, în timp ce pentru altele perioada este de cinci pînă la şapte zile.Pentru soldaţi aceasta înseamnă că trebuie să fie pregătiţi permanent şi ei nu se pot îndepărta de locaţia sarcinilor lor.Brigada germană de conducere din cadrul VJTF este formată din A 9-a Brigadă blindată de demonstraţie din oraşul Munster, statul Saxonia Inferioară (nord), care şi-a demonstrat abilităţile în timpul exerciţiului NATO Trident Juncture desfăşurat în Norvegia în toamnă.Pentru extinderea nivelului ridicat de pregătire, soldaţii din VJTF provin în fiecare an din diferite ţări. Italia a contribuit cu cea mai mare parte în 2018, iar în 2020 este rîndul Poloniei. În 2015, Germania a fost instrumentală în crearea VJTF (Grupul operativ de înaltă disponibilitate combinat).