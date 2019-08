Germania este în pragul unei crize economice de proporții

Comerţul global slăbit şi încetinirea industriei auto tîrăsc Germania în pragul unei recesiuni care ar putea avea repercursiuni grave pentru întreaga Piaţă Comunitară.

Starea sectorului de producţie din Germania se înrăutăţeşte, iar exporturile au scăzut cu 1,3%, cel mai mare declin din ultimii şase ani. Astfel s-a ajuns la o contracţie a PIB-ului : -01%, a doua pe anul acesta, conform Bloomberg. Exporturile s-au prăbuşit şi ele în al doilea trimestru din acest an, ceea ce a împins cea mai mare economie din Europa în pragul recesiunii în Trimestrul 2 din 2019.Cauza principală, spun analiştii economici, se datorează tensiunilor economice legate de Brexit, dar mai ales războiului comercial dintre Statele Unite şi China, care afectează exporturile produselor germane. „Economia germană este foarte deschisă, foarte dependentă de exporturile pe care le face în Europa, Statele Unite şi, în special, în Asia. Am văzut că această dinamică a comerţului a încetinit foarte puternic în ultimele luni şi Germania a avut un impact direct “, spune economistul Philippe Waechter.În iunie s-a înregistrat cea mai gravă scădere a producţiei într-un deceniu. Jumătate din excedentul german este legat de industria auto: 40% maşini şi echipamente. Germania este o victimă colaterală a războiului comercial declanşat de Statele Unite. Acest lucru a dus la reducerea producţia din fabricile chineze, care, prin urmare, au mai puţină nevoie de echipamente germane.În ceea ce priveşte industria auto, lucrurile stau la fel de prost. Daimler a anunţat o pierdere de 1,6 miliarde de euro în al doilea trimestru din cauza scăderii vînzărilor - dar pagubele sînt mai profunde. După ce a inundat lumea cu maşini cei trei producători gigant, Daimler, BMW şi Volkswagen nu s-au pregătit bine pentru transformarea automobilului. Scandalul diselgate care a izbucnit în 2015 a costat Volkswagen peste 27 de miliarde de euro. În plus par să fi pierdut lupta pentru maşini autonome cu Tesla, Google sau General Motors-Cruise. Nu a fost rezolvată nici problema slabei cereri interne. Salariile cresc anormal de încet într-o economie în plină activitate. Dar şi mai rău, economiile populaţiei sînt afectate de dobînzile negative .În aceste condiţii nemţii, îşi orientează din ce în ce mai mult economiile către imobiliare, supranumite „Betongold”. Lăudată mult timp pentru preţurilor sale imobiliare moderate, ţara începe să simtă supraîncălzirea în acest domeniu.Contracţia de PIB de 0,1% în al doilea trimestru a fost în linie cu estimările iniţiale. Comerţul net şi-a redus contribuţia la PIB cu 0,5%. Sectorul de construcţii a scăzut după o creştere puternică la începutul anului, iar investiţiile s-au contractat uşor.Scăderea înregistrată de sectorul producţiei din Germania s-a accentuat în iulie, riscînd că genereze, în următoarele luni, recesiune tehnică în cea mai mare economie din Europa, arată date citate de agenţia de presă Reuters.Indicele privind achiziţiile pe luna iulie, realizat de firma de consultanţă financiară IHS Markit prin analizarea datelor din sectoarele producţiei şi serviciilor (reprezentînd mai mult de două-treimi din economia Germaniei), a scăzut de la 52,6 puncte la 51,4. Scăderea a fost generată în principal de datele înregistrate în sectorul producţiei, care au scăzut de la 45,0 la 43,1 puncte."Starea de sănătate a sectorului german al producţiei a mers din rău spre mai rău în iulie", a declarat Phil Smith, senior economist la IHS Markit. Smith a argumentat că exporturile s-au redus semnificativ, fiind cea mai mare scădere a comenzilor din ultimul deceniu."Industria auto este sectorul de afaceri supus celor mai mari presiuni", a declarat un alt analist de la IHS Markit, Chris Williamson, enumerînd, printre cauze, disputele comerciale internaţionale, criza Brexit şi scăderea cererii pentru automobile germane.Cifrele studiului şi alte date economice din Germania sugerează o scădere uşoară a PIB-ului în al doilea şi al treilea trimestru, situaţe care ar putea fi considerată recesiune tehnică, a precizat Chris Williamson.Presiuni asupra cancelarului să ia măsuriÎncrederea scăzută în mediul de business şi avertismentele lansate de cele mai mari companii din ţară adîncesc îngrijorările cu privire la perspectivele economice şi pun din ce în ce mai multă presiune pe cancelarul german Angela Merkel, căreia i se solicită un program de stimuli fiscali. Undele de şoc generate de conflictul comercial iniţiat de SUA ar putea să se intensifice în curînd. Preşedintele american Donald Trump a avertizat luna această din nou că va impune tarife pe importurile de maşini din Europa şi a etichetate Uniunea Europeană ca fiind „mai rea decît China”. Într-o încercare de a împrăştia presiunile, Merkel a anunţat că vrea ca blocul european să înceapă discuţiile comerciale cu SUA.Lucrurile nu stau mai bine nici în Franţa, Marea Britanie şi Italia. Unele sectoare industriale franceze, în special industria auto şi furnizorii de servicii, s-ar putea confrunta cu planuri de concedieri masive în lunile următoare dacă situaţia globală economică nu se îmbunătăţeşte substanţial, arată o analiză Christopher Dembik, director analiză macro Saxo Bank . Marea Britanie a înregistrat o creştere economică de doar 0,2% în trimestrul al doilea, după o creştere de 0,5% la începutul anului. Pe lîngă problemele cu producţia industrială, economia Marii Britanii este afectată şi de nesiguranţa cauzată de Brexit, specialiştii aşteptîndu-se ca ţara să intre în recesiune în cazul în care ieşirea din Uniunea Europeană se va produce fără un Acord cu Blocul comunitar. Italia, cea de-a treia cea mai mare economie a Zonei Euro, a intrat în recesiune anul trecut, iar rezultatele de anul acesta nu sînt îmbucurătoare, întrucît exporturile către Germania, care au un rol important în economia italiană, sînt afectate de situaţia economică a Berlinului. Totodată, problemele din politica internă a Italiei afectează şi ele economia, iar specialiştii se aşteaptă ca această ţară să fie în recesiune şi la finalul acestui an.